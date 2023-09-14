Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС
Пробоину "Союза МС-22" учли в плане подготовки новых экипажей МКС
© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, новые экипажи уже отрабатывают на тренажёрах действия по выходу из неё, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко.
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"Аварийная ситуация ... она внесена в наши книжки, в нашу бортовую документацию, теперь есть штатный выход из неё, и мы эти действия отработали на тренажёрах", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Разгерметизация контура системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года. Для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнк Рубио, было решено отправить следующий "Союз МС-23" в беспилотном варианте. Неисправный "Союз МС-22" спустился 28 марта с возвращаемым оборудованием, не таким чувствительным к повышенным температурам, как человек.