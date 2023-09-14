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Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС - РИА Новости, 14.09.2023
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17:27 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/proboina-1896369119.html
Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС
Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС - РИА Новости, 14.09.2023
Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС
Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:27
2023-09-14T17:27
космос - риа наука
олег кононенко
николай чуб
наса
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БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, новые экипажи уже отрабатывают на тренажёрах действия по выходу из неё, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко. "Аварийная ситуация ... она внесена в наши книжки, в нашу бортовую документацию, теперь есть штатный выход из неё, и мы эти действия отработали на тренажёрах", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос. Разгерметизация контура системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года. Для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнк Рубио, было решено отправить следующий "Союз МС-23" в беспилотном варианте. Неисправный "Союз МС-22" спустился 28 марта с возвращаемым оборудованием, не таким чувствительным к повышенным температурам, как человек.
https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html
https://ria.ru/20230909/mks-1895120225.html
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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, наса
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб, НАСА
Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС

Пробоину "Союза МС-22" учли в плане подготовки новых экипажей МКС

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, новые экипажи уже отрабатывают на тренажёрах действия по выходу из неё, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко.
«
"Аварийная ситуация ... она внесена в наши книжки, в нашу бортовую документацию, теперь есть штатный выход из неё, и мы эти действия отработали на тренажёрах", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
11 сентября, 20:45
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Разгерметизация контура системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года. Для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнк Рубио, было решено отправить следующий "Союз МС-23" в беспилотном варианте. Неисправный "Союз МС-22" спустился 28 марта с возвращаемым оборудованием, не таким чувствительным к повышенным температурам, как человек.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра
9 сентября, 00:18
 
Космос - РИА НаукаОлег КононенкоНиколай ЧубНАСА
 
 
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