https://ria.ru/20230914/proboina-1896369119.html

Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС

Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС - РИА Новости, 14.09.2023

Пробоину "Союза" учли в плане подготовки новых экипажей МКС

Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:27

2023-09-14T17:27

2023-09-14T17:27

космос - риа наука

олег кононенко

николай чуб

наса

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БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией системы охлаждения, как та, что произошла на космическом корабле "Союз МС-22", внесена в бортовую документацию, новые экипажи уже отрабатывают на тренажёрах действия по выходу из неё, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко. "Аварийная ситуация ... она внесена в наши книжки, в нашу бортовую документацию, теперь есть штатный выход из неё, и мы эти действия отработали на тренажёрах", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос. Разгерметизация контура системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года. Для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнк Рубио, было решено отправить следующий "Союз МС-23" в беспилотном варианте. Неисправный "Союз МС-22" спустился 28 марта с возвращаемым оборудованием, не таким чувствительным к повышенным температурам, как человек.

https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

https://ria.ru/20230909/mks-1895120225.html

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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, наса