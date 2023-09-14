https://ria.ru/20230914/prilozhenie-1896322147.html
Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp депутатам
Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp депутатам - РИА Новости, 14.09.2023
Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp депутатам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp народным избранникам. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:25
2023-09-14T14:25
2023-09-14T14:25
технологии
россия
дмитрий песков
whatsapp inc.
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp народным избранникам. Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае возникновения потенциальных, но явных угроз для россиян он может быть заблокирован. "Вы знаете, я, честно говоря, не знаю деталей этой новости. Наверное, лучше за пояснениями обращаться к нашим народным избранникам", - сообщил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают информацию о возможной блокировке мессенджера в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, WhatsApp Inc.
Песков переадресовал вопрос о блокировке WhatsApp депутатам
Песков переадресовал вопрос о возможной блокировке WhatsApp депутатам