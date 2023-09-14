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"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы" - РИА Новости, 14.09.2023
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00:12 14.09.2023 (обновлено: 00:15 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pribyl-1896227018.html
"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы"
"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы" - РИА Новости, 14.09.2023
"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы"
"Аэрофлот" направит 15 миллиардов рублей чистой прибыли лоукостера "Победа" на страховое урегулирование по иностранному лизингу самолетов группы, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:12
2023-09-14T00:15
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украина
сша
уральские авиалинии
аэрофлот
евросоюз
экономика
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" направит 15 миллиардов рублей чистой прибыли лоукостера "Победа" на страховое урегулирование по иностранному лизингу самолетов группы, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 миллиардов рублей. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания "Победа" получила 15 миллиардов рублей чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы", - сказал он. Кроме того, глава компании уточнил, что другие авиакомпании также обязаны направить свою чистую прибыль на урегулирование. "Если в урегулировании участвует "Сибирь", значит, она тоже должна направить чистую прибыль. Если "Уральские авиалинии" - соответственно, тоже", - пояснил он. Ранее в сентябре "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам и 5 авиационным двигателям. Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, украина, сша, уральские авиалинии, аэрофлот, евросоюз, экономика, вэф-2023
Россия, Украина, США, Уральские авиалинии, Аэрофлот, Евросоюз, Экономика, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы"

"Аэрофлот" направит 15 миллиардов прибыли "Победы" на страховое урегулирование

© Фото : Бюджетный перевозчик/АэрофлотСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Бюджетный перевозчик/Аэрофлот
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" направит 15 миллиардов рублей чистой прибыли лоукостера "Победа" на страховое урегулирование по иностранному лизингу самолетов группы, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 миллиардов рублей. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания "Победа" получила 15 миллиардов рублей чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы", - сказал он.
Кроме того, глава компании уточнил, что другие авиакомпании также обязаны направить свою чистую прибыль на урегулирование. "Если в урегулировании участвует "Сибирь", значит, она тоже должна направить чистую прибыль. Если "Уральские авиалинии" - соответственно, тоже", - пояснил он.
Ранее в сентябре "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам и 5 авиационным двигателям.
Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
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Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РоссияУкраинаСШАУральские авиалинииАэрофлотЕвросоюзЭкономикаВЭФ-2023
 
 
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