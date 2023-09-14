"Аэрофлот" направит на страховое урегулирование прибыль "Победы"
"Аэрофлот" направит 15 миллиардов прибыли "Победы" на страховое урегулирование
© Фото : Бюджетный перевозчик/АэрофлотСамолет авиакомпании "Победа"
© Фото : Бюджетный перевозчик/Аэрофлот
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" направит 15 миллиардов рублей чистой прибыли лоукостера "Победа" на страховое урегулирование по иностранному лизингу самолетов группы, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 миллиардов рублей. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания "Победа" получила 15 миллиардов рублей чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы", - сказал он.
Кроме того, глава компании уточнил, что другие авиакомпании также обязаны направить свою чистую прибыль на урегулирование. "Если в урегулировании участвует "Сибирь", значит, она тоже должна направить чистую прибыль. Если "Уральские авиалинии" - соответственно, тоже", - пояснил он.
Ранее в сентябре "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам и 5 авиационным двигателям.
Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.