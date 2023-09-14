https://ria.ru/20230914/priangare-1896363667.html

Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий

Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий - РИА Новости, 14.09.2023

Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий

В Иркутской области региональный минкульт по поручению губернатора Игоря Кобзева создает концепцию по развитию творческих креативных индустрий, сообщает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:01

2023-09-14T17:01

2023-09-14T17:04

иркутская область

иркутская область

россия

саянск

владимир путин

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области региональный минкульт по поручению губернатора Игоря Кобзева создает концепцию по развитию творческих креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Концепцию по развитию и поддержке творческих креативных индустрий создает министерство культуры Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева. Она направлена на поддержку творческой деятельности, выводу её продукции на рынок, в дальнейшем это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность, отличие от других территорий страны", - говорится в сообщении. Развитие этого направления глава региона обсудил в четверг на встрече с генеральным директором Федерации креативных индустрий Игорем Намаконовым. Правительство при поддержке Федерации намерено создать модель управления центрами креативных индустрий, найти единомышленников, которые будут рассматривать творческие направления как приоритетные. Сейчас Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии. Наиболее развиты такие сферы, как архитектура, издательское дело, разработка программного обеспечения, реклама, теле-, радио- и интернет-вещание. Приоритетными направлениями для развития являются производство кино, анимационной продукции, литературная деятельность, графический, промышленный дизайн, мода, гастрономическая индустрия. В октябре в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется первая в Прибайкалье Школа креативных индустрий. Дополнительное творческое образование в ней смогут получать 180 школьников 5-11 классов. В 2024 году такая школа откроется в Саянске. В России тема развития творческих индустрий получает большое развитие. Об её поддержке во время Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления.

https://ria.ru/20230914/shkola-1896362235.html

https://ria.ru/20230906/modernizatsiya-1894516982.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иркутская область, россия, саянск, владимир путин, игорь кобзев