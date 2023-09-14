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Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий - РИА Новости, 14.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:01 14.09.2023 (обновлено: 17:04 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/priangare-1896363667.html
Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий
Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий - РИА Новости, 14.09.2023
Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий
В Иркутской области региональный минкульт по поручению губернатора Игоря Кобзева создает концепцию по развитию творческих креативных индустрий, сообщает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:01
2023-09-14T17:04
иркутская область
иркутская область
россия
саянск
владимир путин
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области региональный минкульт по поручению губернатора Игоря Кобзева создает концепцию по развитию творческих креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Концепцию по развитию и поддержке творческих креативных индустрий создает министерство культуры Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева. Она направлена на поддержку творческой деятельности, выводу её продукции на рынок, в дальнейшем это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность, отличие от других территорий страны", - говорится в сообщении. Развитие этого направления глава региона обсудил в четверг на встрече с генеральным директором Федерации креативных индустрий Игорем Намаконовым. Правительство при поддержке Федерации намерено создать модель управления центрами креативных индустрий, найти единомышленников, которые будут рассматривать творческие направления как приоритетные. Сейчас Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии. Наиболее развиты такие сферы, как архитектура, издательское дело, разработка программного обеспечения, реклама, теле-, радио- и интернет-вещание. Приоритетными направлениями для развития являются производство кино, анимационной продукции, литературная деятельность, графический, промышленный дизайн, мода, гастрономическая индустрия. В октябре в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется первая в Прибайкалье Школа креативных индустрий. Дополнительное творческое образование в ней смогут получать 180 школьников 5-11 классов. В 2024 году такая школа откроется в Саянске. В России тема развития творческих индустрий получает большое развитие. Об её поддержке во время Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления.
https://ria.ru/20230914/shkola-1896362235.html
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иркутская область, россия, саянск, владимир путин, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Саянск, Владимир Путин, Игорь Кобзев

Минкультуры Приангарья создает концепцию развития креативных индустрий

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области региональный минкульт по поручению губернатора Игоря Кобзева создает концепцию по развитию творческих креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
«
"Концепцию по развитию и поддержке творческих креативных индустрий создает министерство культуры Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева. Она направлена на поддержку творческой деятельности, выводу её продукции на рынок, в дальнейшем это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность, отличие от других территорий страны", - говорится в сообщении.
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Развитие этого направления глава региона обсудил в четверг на встрече с генеральным директором Федерации креативных индустрий Игорем Намаконовым. Правительство при поддержке Федерации намерено создать модель управления центрами креативных индустрий, найти единомышленников, которые будут рассматривать творческие направления как приоритетные.
Сейчас Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии. Наиболее развиты такие сферы, как архитектура, издательское дело, разработка программного обеспечения, реклама, теле-, радио- и интернет-вещание. Приоритетными направлениями для развития являются производство кино, анимационной продукции, литературная деятельность, графический, промышленный дизайн, мода, гастрономическая индустрия. В октябре в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется первая в Прибайкалье Школа креативных индустрий. Дополнительное творческое образование в ней смогут получать 180 школьников 5-11 классов. В 2024 году такая школа откроется в Саянске.
В России тема развития творческих индустрий получает большое развитие. Об её поддержке во время Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления.
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Иркутская областьИркутская областьРоссияСаянскВладимир ПутинИгорь Кобзев
 
 
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