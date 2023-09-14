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В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.09.2023
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09:07 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/predmet-1896247947.html
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.09.2023
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:07
2023-09-14T09:07
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на безопасное расстояние, сообщает утром в четверг министерство региональной безопасности Тульской области. "Тринадцатого сентября на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет", - сообщает министерство. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет, подчёркивают власти. "В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалистами принято решение о ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. На период проведения работ жители близлежащих населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет

В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет, его обезвредят

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на безопасное расстояние, сообщает утром в четверг министерство региональной безопасности Тульской области.
"Тринадцатого сентября на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет", - сообщает министерство.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет, подчёркивают власти.
"В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалистами принято решение о ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. На период проведения работ жители близлежащих населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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