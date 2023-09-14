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В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.09.2023
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:07
2023-09-14T09:07
2023-09-14T09:07
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на безопасное расстояние, сообщает утром в четверг министерство региональной безопасности Тульской области. "Тринадцатого сентября на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет", - сообщает министерство. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет, подчёркивают власти. "В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалистами принято решение о ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. На период проведения работ жители близлежащих населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
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тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет, его обезвредят
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости.
На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на безопасное расстояние, сообщает
утром в четверг министерство региональной безопасности Тульской области.
"Тринадцатого сентября на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет", - сообщает министерство.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет, подчёркивают власти.
"В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалистами принято решение о ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. На период проведения работ жители близлежащих населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
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