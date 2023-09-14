https://ria.ru/20230914/predmet-1896247947.html

В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет

В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.09.2023

В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет

На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:07

2023-09-14T09:07

2023-09-14T09:07

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. На территории Тульской области обнаружен взрывоопасный предмет, на время его ликвидации путем подрыва жителей близлежащих населенных пунктов временно отвезут на безопасное расстояние, сообщает утром в четверг министерство региональной безопасности Тульской области. "Тринадцатого сентября на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет", - сообщает министерство. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет, подчёркивают власти. "В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалистами принято решение о ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. На период проведения работ жители близлежащих населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html

тульская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тульская область