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В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:23
2023-09-14T23:23
2023-09-14T23:34
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану."В 23.16 пожар локализован", - сообщает пресс-служба.В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов".Ранее городские власти сообщили, пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат.По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет.Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме на площади 600 квадратных метров
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану.
«
"В 23.16 пожар локализован", - сообщает пресс-служба.
В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов".
Ранее городские власти сообщили, пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат.
По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС
России, пострадавших также нет.
Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.