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В Махачкале локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
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23:23 14.09.2023 (обновлено: 23:34 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425650.html
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:23
2023-09-14T23:34
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану."В 23.16 пожар локализован", - сообщает пресс-служба.В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов".Ранее городские власти сообщили, пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат.По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет.Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
махачкала
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме

В Махачкале локализовали пожар в жилом доме на площади 600 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по республике ДагестанПожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по республике Дагестан
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализован, сообщает ГУМЧС России по Дагестану.
«
"В 23.16 пожар локализован", - сообщает пресс-служба.
В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов".
Ранее городские власти сообщили, пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат.
По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет.
Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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