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В загоревшемся в Махачкале доме пожар локализовали на двух этажах - РИА Новости, 14.09.2023
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23:13 14.09.2023 (обновлено: 23:22 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425481.html
В загоревшемся в Махачкале доме пожар локализовали на двух этажах
В загоревшемся в Махачкале доме пожар локализовали на двух этажах - РИА Новости, 14.09.2023
В загоревшемся в Махачкале доме пожар локализовали на двух этажах
Пожар на 4-м и 5-м этажах в жилом доме в Махачкале локализован, еще один этаж, мансардный, тушат, сообщают городские власти. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:13
2023-09-14T23:22
происшествия
махачкала
республика дагестан
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Пожар на 4-м и 5-м этажах в жилом доме в Махачкале локализован, еще один этаж, мансардный, тушат, сообщают городские власти.В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, в результате начался пожар. Как сообщает региональный минздрав, на данный момент пострадавших нет."На месте работают экстренные службы. На 4-м и 5-м этажах огонь локализован, тушат 6-й - мансардный этаж. Жильцы эвакуированы. На данный момент сведений о пострадавших и погибших нет", — сообщает мэрия Махачкалы.Уточняется, что на месте находятся представители руководства администрации города и Кировского района, а также депутатского корпуса Махачкалы.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В загоревшемся в Махачкале доме пожар локализовали на двух этажах

В доме в Махачкале пожар локализовали на 4-м и 5-м этажах, тушат мансардный

© Фото : ГУ МЧС России по республике ДагестанПожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по республике Дагестан
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Пожар на 4-м и 5-м этажах в жилом доме в Махачкале локализован, еще один этаж, мансардный, тушат, сообщают городские власти.
В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, в результате начался пожар. Как сообщает региональный минздрав, на данный момент пострадавших нет.
«
"На месте работают экстренные службы. На 4-м и 5-м этажах огонь локализован, тушат 6-й - мансардный этаж. Жильцы эвакуированы. На данный момент сведений о пострадавших и погибших нет", — сообщает мэрия Махачкалы.
Уточняется, что на месте находятся представители руководства администрации города и Кировского района, а также депутатского корпуса Махачкалы.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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