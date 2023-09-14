https://ria.ru/20230914/potok-1896226696.html
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024 - РИА Новости, 14.09.2023
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024
Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:08
2023-09-14T00:08
2023-09-14T00:17
экономика
коммерческая недвижимость
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888797295_570:0:4182:2032_1920x0_80_0_0_8f0183a3492cb90590ec130257f1f11c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 миллионов. Цель на следующий год - не менее 47 миллионов пассажиров",- сказал он. Гендиректор перевозчика уточнил, что соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в 2023 году: "Ожидаем, что пропорция МВЛ и ВВЛ будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно". Также Александровский отметил, что третий квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью. Кроме того, "Аэрофлот" планирует сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Планируем быть не ниже июньских значений. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона",- прокомментировал Александровский. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по сравнению с показателями прошлого года в июне вырос на 15,7%, до 4,3 миллиона человек. За январь-август пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 миллиона человек. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html
https://ria.ru/20230914/bilety-1896226548.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888797295_1021:0:3730:2032_1920x0_80_0_0_a7fdbae538ed0f3c3e25531707a515bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024
"Аэрофлот": пассажиропоток может увеличиться до 47 млн человек в 2024 году
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 миллионов. Цель на следующий год - не менее 47 миллионов пассажиров",- сказал он.
Гендиректор перевозчика уточнил, что соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в 2023 году: "Ожидаем, что пропорция МВЛ и ВВЛ будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно". Также Александровский отметил, что третий квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью.
Кроме того, "Аэрофлот" планирует сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Планируем быть не ниже июньских значений. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона",- прокомментировал Александровский.
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по сравнению с показателями прошлого года в июне вырос на 15,7%, до 4,3 миллиона человек. За январь-август пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 миллиона человек.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции