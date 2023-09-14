https://ria.ru/20230914/potok-1896226696.html

"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024

"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024 - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024

Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:08

2023-09-14T00:08

2023-09-14T00:17

экономика

коммерческая недвижимость

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 миллионов. Цель на следующий год - не менее 47 миллионов пассажиров",- сказал он. Гендиректор перевозчика уточнил, что соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в 2023 году: "Ожидаем, что пропорция МВЛ и ВВЛ будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно". Также Александровский отметил, что третий квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью. Кроме того, "Аэрофлот" планирует сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Планируем быть не ниже июньских значений. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона",- прокомментировал Александровский. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по сравнению с показателями прошлого года в июне вырос на 15,7%, до 4,3 миллиона человек. За январь-август пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 миллиона человек. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html

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экономика, коммерческая недвижимость, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023