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"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024 - РИА Новости, 14.09.2023
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00:08 14.09.2023 (обновлено: 00:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/potok-1896226696.html
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024 - РИА Новости, 14.09.2023
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024
Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:08
2023-09-14T00:17
экономика
коммерческая недвижимость
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 миллионов. Цель на следующий год - не менее 47 миллионов пассажиров",- сказал он. Гендиректор перевозчика уточнил, что соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в 2023 году: "Ожидаем, что пропорция МВЛ и ВВЛ будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно". Также Александровский отметил, что третий квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью. Кроме того, "Аэрофлот" планирует сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Планируем быть не ниже июньских значений. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона",- прокомментировал Александровский. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по сравнению с показателями прошлого года в июне вырос на 15,7%, до 4,3 миллиона человек. За январь-август пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 миллиона человек. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html
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экономика, коммерческая недвижимость, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" рассказал о планах увеличения пассажиропотока в 2024

"Аэрофлот": пассажиропоток может увеличиться до 47 млн человек в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 миллионов человек, в 2024 году планирует увеличить до 47 миллионов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"Базовый сценарий на 2023 год был 43 миллиона. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 миллионов. Цель на следующий год - не менее 47 миллионов пассажиров",- сказал он.
Гендиректор перевозчика уточнил, что соотношение международных и внутренних рейсов сохранятся как и в 2023 году: "Ожидаем, что пропорция МВЛ и ВВЛ будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно". Также Александровский отметил, что третий квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью.
Кроме того, "Аэрофлот" планирует сохранить июньские значения пассажиропотока и в сентябре. "Планируем быть не ниже июньских значений. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона",- прокомментировал Александровский.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по сравнению с показателями прошлого года в июне вырос на 15,7%, до 4,3 миллиона человек. За январь-август пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 миллиона человек.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьВладивостокАэрофлотДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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