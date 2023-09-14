https://ria.ru/20230914/port-1896360367.html

На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей

На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей - РИА Новости, 14.09.2023

На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей

Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:57

мариуполь

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.На совещании кабмина Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и другого крайне важного для людей и бизнеса сырья."Однако ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении. Среди них железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей", - заявил Мишустин.Такое решение, по его словам, позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы предприятий и обеспечения людей всем необходимым.

https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, россия, экономика, михаил мишустин