https://ria.ru/20230914/port-1896360367.html
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей - РИА Новости, 14.09.2023
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей
Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:57
мариуполь
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.На совещании кабмина Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и другого крайне важного для людей и бизнеса сырья."Однако ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении. Среди них железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей", - заявил Мишустин.Такое решение, по его словам, позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы предприятий и обеспечения людей всем необходимым.
https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, экономика, михаил мишустин
Мариуполь, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей
Мишустин: на восстановление морского порта в Мариуполе выделят миллиард рублей