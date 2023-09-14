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На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей - РИА Новости, 14.09.2023
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16:42 14.09.2023 (обновлено: 16:57 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/port-1896360367.html
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей - РИА Новости, 14.09.2023
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей
Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:57
мариуполь
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.На совещании кабмина Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и другого крайне важного для людей и бизнеса сырья."Однако ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении. Среди них железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей", - заявил Мишустин.Такое решение, по его словам, позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы предприятий и обеспечения людей всем необходимым.
https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html
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мариуполь, россия, экономика, михаил мишустин
Мариуполь, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
На восстановление порта в Мариуполе выделят миллиард рублей

Мишустин: на восстановление морского порта в Мариуполе выделят миллиард рублей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
На совещании кабмина Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и другого крайне важного для людей и бизнеса сырья.
"Однако ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении. Среди них железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей", - заявил Мишустин.
Такое решение, по его словам, позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы предприятий и обеспечения людей всем необходимым.
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МариупольРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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