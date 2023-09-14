Рейтинг@Mail.ru
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/polsha-1896390299.html
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда - РИА Новости, 14.09.2023
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в ходе экономического форума в Крынице Здруй. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:37
2023-09-14T18:37
россия
польша
анджей дуда
в мире
ядерное оружие
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в ходе экономического форума в Крынице Здруй. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В ответ на это координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. "Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает", - сказал Дуда. При этом он выразил надежду, что страны НАТО будут защищать Польшу с помощью своего ядерного оружия. "Вопрос очень важный. От этого соседа нас могут защитить только те, кто тоже имеют такое оружие на таком же уровне. Так что НАТО является нашей гарантией", - заявил польский президент. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230729/polsha-1887042043.html
https://ria.ru/20230818/nato-1890806890.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, анджей дуда, в мире, ядерное оружие, нато
Россия, Польша, Анджей Дуда, В мире, Ядерное оружие, НАТО
Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда

Дуда: у Польши нет ядерного оружия, и неизвестно, будет ли когда-нибудь

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в ходе экономического форума в Крынице Здруй.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В ответ на это координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны
29 июля, 11:42
"Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает", - сказал Дуда.
При этом он выразил надежду, что страны НАТО будут защищать Польшу с помощью своего ядерного оружия. "Вопрос очень важный. От этого соседа нас могут защитить только те, кто тоже имеют такое оружие на таком же уровне. Так что НАТО является нашей гарантией", - заявил польский президент.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России
18 августа, 12:34
 
РоссияПольшаАнджей ДудаВ миреЯдерное оружиеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала