Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, утверждает Дуда
Дуда: у Польши нет ядерного оружия, и неизвестно, будет ли когда-нибудь
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Ничто не предвещает размещения в Польше ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в ходе экономического форума в Крынице Здруй.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В ответ на это координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие.
"Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает", - сказал Дуда.
При этом он выразил надежду, что страны НАТО будут защищать Польшу с помощью своего ядерного оружия. "Вопрос очень важный. От этого соседа нас могут защитить только те, кто тоже имеют такое оружие на таком же уровне. Так что НАТО является нашей гарантией", - заявил польский президент.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".