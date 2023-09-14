https://ria.ru/20230914/polsha-1896308981.html

Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС - РИА Новости, 14.09.2023

Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:34

2023-09-14T13:34

2023-09-14T13:36

в мире

польша

украина

евросоюз

матеуш моравецкий

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству РАР. "Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", - сказал Телюс. Он напомнил, что в переговорах о вступлении Украины в ЕС обязательно должны присутствовать условия, касающиеся сельского хозяйства. "Украина не может войти в ЕС без условий. У нас (у Польши) были поставленные условия, и то же самое должно касаться Украины", - сказал министр. Он также заявил, что возможное решение не продлевать эмбарго на украинское зерно будет иметь политический подтекст. "В Европе есть силы, которые хотят дестабилизировать наш рынок. Мы знаем, что почти все оппозиционные партии в Польше находятся в Европейской народной партии Манфреда Вебера, который очень не любит польских людей", - заявил Телюс. На вопрос, когда можно ожидать решения ЕК по эмбарго, министр указал, что, по неофициальной информации, это может произойти в четверг, но опасается, что срок, на который он будет продлен, будет неудовлетворительным для соседних стран, например, на два месяца. "Мы хотим, чтобы это продление было до тех пор, пока мы не урегулируем вопросы, связанные с украинской продукцией между Украиной, соседними странами и Европейским союзом", - заявил он. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. До этого кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html

https://ria.ru/20230914/malina-1896304714.html

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в мире, польша, украина, евросоюз, матеуш моравецкий, еврокомиссия