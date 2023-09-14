Рейтинг@Mail.ru
Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 14.09.2023 (обновлено: 13:36 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/polsha-1896308981.html
Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС
Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС
Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:34
2023-09-14T13:36
в мире
польша
украина
евросоюз
матеуш моравецкий
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_0:32:3146:1802_1920x0_80_0_0_774271f7a8b30cbbee60586a1f75f697.jpg
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству РАР. "Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", - сказал Телюс. Он напомнил, что в переговорах о вступлении Украины в ЕС обязательно должны присутствовать условия, касающиеся сельского хозяйства. "Украина не может войти в ЕС без условий. У нас (у Польши) были поставленные условия, и то же самое должно касаться Украины", - сказал министр. Он также заявил, что возможное решение не продлевать эмбарго на украинское зерно будет иметь политический подтекст. "В Европе есть силы, которые хотят дестабилизировать наш рынок. Мы знаем, что почти все оппозиционные партии в Польше находятся в Европейской народной партии Манфреда Вебера, который очень не любит польских людей", - заявил Телюс. На вопрос, когда можно ожидать решения ЕК по эмбарго, министр указал, что, по неофициальной информации, это может произойти в четверг, но опасается, что срок, на который он будет продлен, будет неудовлетворительным для соседних стран, например, на два месяца. "Мы хотим, чтобы это продление было до тех пор, пока мы не урегулируем вопросы, связанные с украинской продукцией между Украиной, соседними странами и Европейским союзом", - заявил он. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. До этого кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html
https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html
https://ria.ru/20230914/malina-1896304714.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_cafce65afdbafc9665105ed0fe65172c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, евросоюз, матеуш моравецкий, еврокомиссия
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия
Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Польский министр Телюс назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Машина выгружает зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству РАР.
"Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", - сказал Телюс.
Румыния - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
12 сентября, 14:56
Он напомнил, что в переговорах о вступлении Украины в ЕС обязательно должны присутствовать условия, касающиеся сельского хозяйства. "Украина не может войти в ЕС без условий. У нас (у Польши) были поставленные условия, и то же самое должно касаться Украины", - сказал министр.
Он также заявил, что возможное решение не продлевать эмбарго на украинское зерно будет иметь политический подтекст. "В Европе есть силы, которые хотят дестабилизировать наш рынок. Мы знаем, что почти все оппозиционные партии в Польше находятся в Европейской народной партии Манфреда Вебера, который очень не любит польских людей", - заявил Телюс.
На вопрос, когда можно ожидать решения ЕК по эмбарго, министр указал, что, по неофициальной информации, это может произойти в четверг, но опасается, что срок, на который он будет продлен, будет неудовлетворительным для соседних стран, например, на два месяца.
"Мы хотим, чтобы это продление было до тех пор, пока мы не урегулируем вопросы, связанные с украинской продукцией между Украиной, соседними странами и Европейским союзом", - заявил он.
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Польше откровенно высказались о предназначении Украины
10 сентября, 03:27
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. До этого кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
Урожай малины - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Польские производители малины возмутились из-за наплыва украинских ягод
Вчера, 13:21
 
В миреПольшаУкраинаЕвросоюзМатеуш МоравецкийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала