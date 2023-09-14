Над постами России на Днестре участились полеты БПЛА со стороны Молдавии
ОКК: над постами России на Днестре участились полеты БПЛА со стороны Молдавии
© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Над миротворческими постами России на Днестре участились случаи полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Молдавии, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
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"Поднимали сегодня вопросы в части усилившейся полетной деятельности вблизи миротворческих постов беспилотных летательных аппаратов… За август и сентябрь таких эпизодов в районе миротворческих постов было около восемь… Данные беспилотники были со стороны Молдовы. Они зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК также отметил, что "на территории Приднестровья действует запрет на полеты беспилотников". По его словам, для разрешения на полеты БПЛА необходимо получить разрешение в компетентных органах ПМР, а также уведомить Объединенную контрольную комиссию и Объединенное военное командование.
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"Стороны взяли на себя обязательства разобраться в данной составляющей и естественно каким-то образом эти процессы контролировать. Надеемся, что все-таки выработаем в рамках Объединённого военного командования какое-то определенное поручение для того, чтобы наши военные взяли эту ситуацию под контроль", - отметил Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.