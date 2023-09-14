https://ria.ru/20230914/poezda-1896410931.html

В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые

В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые - РИА Новости, 14.09.2023

В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:39

2023-09-14T20:39

2023-09-14T20:43

в мире

чехия

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ПРАГА, 14 сен - РИА Новости. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова. "Неподалеку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения, всем им медиками оказана необходимая помощь, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав", - сказала Новакова. В свою очередь, представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда сообщил журналистам, что движение по трассе местного значения Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено приблизительно до 22.00 (23.00 мск), на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция и железнодорожники приступили к расследованию причин происшествия.

https://ria.ru/20230605/chekhiya-1876171186.html

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия