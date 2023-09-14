https://ria.ru/20230914/poezda-1896410931.html
В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые
В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые - РИА Новости, 14.09.2023
В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:39
2023-09-14T20:39
2023-09-14T20:43
в мире
чехия
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ПРАГА, 14 сен - РИА Новости. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова. "Неподалеку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения, всем им медиками оказана необходимая помощь, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав", - сказала Новакова. В свою очередь, представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда сообщил журналистам, что движение по трассе местного значения Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено приблизительно до 22.00 (23.00 мск), на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция и железнодорожники приступили к расследованию причин происшествия.
https://ria.ru/20230605/chekhiya-1876171186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
В Чехии столкнулись два поезда, есть раненые
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека ранены
ПРАГА, 14 сен - РИА Новости. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова.
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"Неподалеку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения, всем им медиками оказана необходимая помощь, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав", - сказала Новакова.
В свою очередь, представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда сообщил журналистам, что движение по трассе местного значения Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено приблизительно до 22.00 (23.00 мск), на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция и железнодорожники приступили к расследованию причин происшествия.
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком