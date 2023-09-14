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В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу - РИА Новости, 14.09.2023
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу
Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:04
2023-09-14T22:04
2023-09-14T22:04
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россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказала она. По данным следствия, в ночью 14 сентября 32-летний мужчина из-за ссоры поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница. Пострадавшая женщина с ожогами была госпитализирована. "В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу
В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру