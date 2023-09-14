https://ria.ru/20230914/podzhog-1896419647.html

В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу

В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу - РИА Новости, 14.09.2023

В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу

Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:04

2023-09-14T22:04

2023-09-14T22:04

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказала она. По данным следствия, в ночью 14 сентября 32-летний мужчина из-за ссоры поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница. Пострадавшая женщина с ожогами была госпитализирована. "В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)