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В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу - РИА Новости, 14.09.2023
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22:04 14.09.2023
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В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу - РИА Новости, 14.09.2023
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу
Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:04
2023-09-14T22:04
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказала она. По данным следствия, в ночью 14 сентября 32-летний мужчина из-за ссоры поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница. Пострадавшая женщина с ожогами была госпитализирована. "В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, который пытался сжечь сожительницу

В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина из-за ссоры пытался убить возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказала она.
По данным следствия, в ночью 14 сентября 32-летний мужчина из-за ссоры поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница. Пострадавшая женщина с ожогами была госпитализирована.
«
"В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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