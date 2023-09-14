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На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления - РИА Новости, 14.09.2023
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02:59 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/podtopleniya-1896233537.html
На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления
На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления - РИА Новости, 14.09.2023
На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления
Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на юге и юго-востоке Приморского края из-за воздействия очередного циклона, предупреждает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T02:59
2023-09-14T02:59
происшествия
приморский край
дальнереченский район
вяземский район
внии гочс
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на юге и юго-востоке Приморского края из-за воздействия очередного циклона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Приморском крае на реках Большая Уссурка, Илистая и Уссури в отдельных населённых пунктах Дальнереченского района сохраняются уровни воды категории опасного явления. В этом муниципальном образовании существует высокая вероятность подтопления жилых домов грунтовыми водами. Из-за очередного циклона возможно подтопление низменных мест населенных пунктов в южной и юго-восточной частях края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры также возможны в Вяземском районе и районе имени Лазо в Хабаровском крае. "В северных районах Амурской и южных районах Сахалинской областей существуют риски подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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происшествия, приморский край, дальнереченский район, вяземский район, внии гочс, россия
Происшествия, Приморский край, Дальнереченский район, Вяземский район, ВНИИ ГОЧС, Россия
На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления

ВНИИ ГОЧС: на юге Приморья новый циклон может подтопить населенные пункты

© Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/TelegramПоследствия затопления в Приморье
Последствия затопления в Приморье
© Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram
Последствия затопления в Приморье. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на юге и юго-востоке Приморского края из-за воздействия очередного циклона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В Приморском крае на реках Большая Уссурка, Илистая и Уссури в отдельных населённых пунктах Дальнереченского района сохраняются уровни воды категории опасного явления. В этом муниципальном образовании существует высокая вероятность подтопления жилых домов грунтовыми водами. Из-за очередного циклона возможно подтопление низменных мест населенных пунктов в южной и юго-восточной частях края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры также возможны в Вяземском районе и районе имени Лазо в Хабаровском крае. "В северных районах Амурской и южных районах Сахалинской областей существуют риски подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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ПроисшествияПриморский крайДальнереченский районВяземский районВНИИ ГОЧСРоссия
 
 
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