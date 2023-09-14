https://ria.ru/20230914/podtopleniya-1896233537.html

На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления

На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления - РИА Новости, 14.09.2023

На юге Приморья новый циклон может вызвать подтопления

Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на юге и юго-востоке Приморского края из-за воздействия очередного циклона, предупреждает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T02:59

2023-09-14T02:59

2023-09-14T02:59

происшествия

приморский край

дальнереченский район

вяземский район

внии гочс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893152112_44:0:1672:916_1920x0_80_0_0_c35bbf236e638ecb0a9e776b20bbacc9.png

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на юге и юго-востоке Приморского края из-за воздействия очередного циклона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Приморском крае на реках Большая Уссурка, Илистая и Уссури в отдельных населённых пунктах Дальнереченского района сохраняются уровни воды категории опасного явления. В этом муниципальном образовании существует высокая вероятность подтопления жилых домов грунтовыми водами. Из-за очередного циклона возможно подтопление низменных мест населенных пунктов в южной и юго-восточной частях края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры также возможны в Вяземском районе и районе имени Лазо в Хабаровском крае. "В северных районах Амурской и южных районах Сахалинской областей существуют риски подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230913/navodneniya-1895989130.html

приморский край

дальнереченский район

вяземский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, дальнереченский район, вяземский район, внии гочс, россия