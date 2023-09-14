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Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын

Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 14.09.2023

Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:21

2023-09-14T14:21

2023-09-14T16:17

россия

владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

кндр (северная корея)

политика

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного производства высочайшего качества", — сказал он.В свою очередь, Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами, отметил Песков. Также, по его словам, были и другие подарки. Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию накануне впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. На космодроме Восточный северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.Как уточняется, Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.

https://ria.ru/20230914/kim-1896319626.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, кндр (северная корея), политика, в мире