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Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 14.09.2023
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14:21 14.09.2023 (обновлено: 16:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/podarki-1896321173.html
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 14.09.2023
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:21
2023-09-14T16:17
россия
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
кндр (северная корея)
политика
в мире
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного производства высочайшего качества&quot;, — сказал он.В свою очередь, Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами, отметил Песков. Также, по его словам, были и другие подарки. Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию накануне впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. На космодроме Восточный северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.Как уточняется, Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.
https://ria.ru/20230914/kim-1896319626.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, кндр (северная корея), политика, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), Политика, В мире
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного производства высочайшего качества", — сказал он.

В свою очередь, Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами, отметил Песков. Также, по его словам, были и другие подарки.
Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию накануне впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. На космодроме Восточный северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.
Как уточняется, Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
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РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)ПолитикаВ мире
 
 
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