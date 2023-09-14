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"Колоссальное значение". СМИ заявили о крупной победе России над Западом - РИА Новости, 14.09.2023
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14:01 14.09.2023 (обновлено: 21:39 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pobeda-1896316422.html
"Колоссальное значение". СМИ заявили о крупной победе России над Западом
"Колоссальное значение". СМИ заявили о крупной победе России над Западом - РИА Новости, 14.09.2023
"Колоссальное значение". СМИ заявили о крупной победе России над Западом
Вопреки усилиям США и Европы, итоговое коммюнике саммита G20 не осудило спецоперацию России на Украине, что, несомненно, означает серьезную победу Москвы и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:01
2023-09-14T21:39
в мире
сша
россия
нью-дели
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вопреки усилиям США и Европы, итоговое коммюнике саммита G20 не осудило спецоперацию России на Украине, что, несомненно, означает серьезную победу Москвы и демонстрирует потерю влияния западных стран, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked."Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели", — отметил он.Обозреватель подчеркнул, что Вашингтон осознает потерю своего влияния на международной арене и что Белый дом не сможет во всех ситуациях добиваться своего."Старый миропорядок рушится, и Запад пока не может найти в нем свое место", — резюмировал Фуреди.Ранее Пекин с Нью-Дели на саммите G20 выступили единым фронтом, заблокировав продвигаемый США проект итоговой декларации. Американцы и их союзники пытались придать документу проукраинский уклон с резкими антироссийскими формулировками.Министр иностранных дел Сергей Лавров говоря о декларации, подчеркнул, что текст "получился действительно честным". Он заявил, что сейчас наблюдается пробуждение и консолидация Глобального Юга, который заинтересован в продвижении повестки устойчивого развития и не хочет слушать нравоучения в отношении того, как им строить отношения с Россией.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230914/boynya-1896294204.html
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в мире, сша, россия, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20
В мире, США, Россия, Нью-Дели, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20
"Колоссальное значение". СМИ заявили о крупной победе России над Западом

Spiked: Россия одержала серьезную победу на саммите G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вопреки усилиям США и Европы, итоговое коммюнике саммита G20 не осудило спецоперацию России на Украине, что, несомненно, означает серьезную победу Москвы и демонстрирует потерю влияния западных стран, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.
"Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели", — отметил он.
Украинские военнослужащие осматривают тело украинского солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Обозреватель подчеркнул, что Вашингтон осознает потерю своего влияния на международной арене и что Белый дом не сможет во всех ситуациях добиваться своего.
"Старый миропорядок рушится, и Запад пока не может найти в нем свое место", — резюмировал Фуреди.
Ранее Пекин с Нью-Дели на саммите G20 выступили единым фронтом, заблокировав продвигаемый США проект итоговой декларации. Американцы и их союзники пытались придать документу проукраинский уклон с резкими антироссийскими формулировками.
Министр иностранных дел Сергей Лавров говоря о декларации, подчеркнул, что текст "получился действительно честным". Он заявил, что сейчас наблюдается пробуждение и консолидация Глобального Юга, который заинтересован в продвижении повестки устойчивого развития и не хочет слушать нравоучения в отношении того, как им строить отношения с Россией.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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