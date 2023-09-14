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"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов - РИА Новости, 14.09.2023
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00:23 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/po-1896228207.html
"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов
"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов - РИА Новости, 14.09.2023
"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов
"Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создать программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:23
2023-09-14T00:23
экономика
технологии
владивосток
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создать программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по созданию программного обеспечения. Во вторник на ВЭФ "Аэрофлот" и "Яковлев" заключили соглашение, в рамках которого планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания. В сообщении ПАО "Яковлев" отмечалось, что компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, как следовало из сообщения, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, технологии, владивосток, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, вэф-2023
Экономика, Технологии, Владивосток, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов

"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создать ПО для новых отечественных самолетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создать программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по созданию программного обеспечения.
Во вторник на ВЭФ "Аэрофлот" и "Яковлев" заключили соглашение, в рамках которого планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания.
В сообщении ПАО "Яковлев" отмечалось, что компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, как следовало из сообщения, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День четвертый
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

Участники церемонии открытия инсталляции геопункта для образовательных целей на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа форума в этом году очень насыщенная.

Участница у дерева желаний на стенде Росреестра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работают стенды.

Стенд Роспотребнадзора на Восточном экономического форума во Владивостоке

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

Сессия Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Инсталляция в виде буквы Z на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для гостей форума организовали и культурную программу.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Они могут посетить различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На сценах уже начались выступления артистов.

Аниматоры на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

Павильон Дом Сокола на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

Участницы фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Символика Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 20

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 20

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 20

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 20

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВЭФ-2023
 
 
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