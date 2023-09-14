https://ria.ru/20230914/po-1896228207.html

"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов

"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" и "Яковлев" могут создать ПО для отечественных самолетов

"Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создать программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:23

2023-09-14T00:23

2023-09-14T00:23

экономика

технологии

владивосток

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создать программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по созданию программного обеспечения. Во вторник на ВЭФ "Аэрофлот" и "Яковлев" заключили соглашение, в рамках которого планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания. В сообщении ПАО "Яковлев" отмечалось, что компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, как следовало из сообщения, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, технологии, владивосток, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, вэф-2023