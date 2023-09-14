https://ria.ru/20230914/pmr-1896348702.html
В ПМР обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности
В ПМР обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности - РИА Новости, 14.09.2023
В ПМР обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности, сообщил сопредседатель Объединенной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:52
2023-09-14T15:52
2023-09-14T16:11
в мире
молдавия
россия
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олег беляков
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный орган управления миротворческой операцией) от ПМР Олег Беляков. Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах республики. "Приднестровская делегация в ОКК доводит до сведения комиссии, что молдавская сторона, к сожалению, продолжает практику проведения военных учений с привлечением подразделений иностранных войск в непосредственной близости с зоной безопасности", - говорится в заявлении Белякова, копия которого поступила в РИА Новости. "В условиях сложной и тревожной обстановки в регионе приднестровская делегация с сожалением вынуждена констатировать, что проведение рядом с подотчетной совместным миротворческим силам территорией многонациональных военных учений "Огненный щит/Rapid Trident -2023" с применением молдавскими, румынскими и американскими военнослужащими (около 500 человек) стрелкового, в том числе крупнокалиберного оружия и артиллерийских систем, является крайне беспокоящим фактором, способным дестабилизировать ситуацию в зоне безопасности", - подчеркивается в заявлении. Делегация Приднестровья призвала участников ОКК учитывать общую ситуацию в регионе и законные озабоченности всех сторон, участвующих в миротворческой операции, а также "воздержаться от действий, которые могут быть расценены как несущие угрозу миру на Днестре". Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html
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в мире, молдавия, россия, днестр, олег беляков
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Олег Беляков
В ПМР обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности
В ПМР назвали военные учения НАТО "Огненный щит" крайне беспокоящим фактором
ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике обеспокоены учениями Молдавии и стран НАТО вблизи зоны безопасности, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный орган управления миротворческой операцией) от ПМР Олег Беляков.
Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что молдавские, румынские и американские военные проведут с 10 по 22 сентября совместные комбинированные учения Scutul de foc/ Rapid Trident — 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" — 2023) на полигонах республики.
Глава ПМР заявил о важности пребывания миротворцев в Приднестровье
"Приднестровская делегация в ОКК доводит до сведения комиссии, что молдавская сторона, к сожалению, продолжает практику проведения военных учений с привлечением подразделений иностранных войск в непосредственной близости с зоной безопасности", - говорится в заявлении Белякова, копия которого поступила в РИА Новости.
"В условиях сложной и тревожной обстановки в регионе приднестровская делегация с сожалением вынуждена констатировать, что проведение рядом с подотчетной совместным миротворческим силам территорией многонациональных военных учений "Огненный щит/Rapid Trident -2023" с применением молдавскими, румынскими и американскими военнослужащими (около 500 человек) стрелкового, в том числе крупнокалиберного оружия и артиллерийских систем, является крайне беспокоящим фактором, способным дестабилизировать ситуацию в зоне безопасности", - подчеркивается в заявлении.
Делегация Приднестровья призвала участников ОКК учитывать общую ситуацию в регионе и законные озабоченности всех сторон, участвующих в миротворческой операции, а также "воздержаться от действий, которые могут быть расценены как несущие угрозу миру на Днестре".
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии
, Приднестровья и России
. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре
, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины
. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье планирует развивать отношения с Абхазией