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ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов - РИА Новости, 14.09.2023
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18:34 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/plata-1896389779.html
ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов
ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов - РИА Новости, 14.09.2023
ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выяснить обстоятельства, по которым оператор связи МТС решил повысить плату на ряде тарифов на 59... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:34
2023-09-14T18:34
экономика
жкх
москва
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выяснить обстоятельства, по которым оператор связи МТС решил повысить плату на ряде тарифов на 59 рублей - служба направит соответствующий запрос оператору, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В ФАС России поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов. Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования. Ранее в четверг абоненты МТС получили уведомления об изменении платы по тарифу. При этом отмечается, что скидки и оптимизирующие опции сохраняются. В июле Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, признавшей МТС нарушителем антимонопольного законодательства, так как оператор связи необоснованно повысил в 2022 году стоимость услуг для абонентов более чем на 20% при инфляции в 10,5%, а также законность наложенных на компанию за это нарушение антимонопольных штрафов.
https://ria.ru/20230914/estel-1896250265.html
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экономика, жкх, москва, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс
Экономика, ЖКХ, Москва, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС
ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов

ФАС РФ намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выяснить обстоятельства, по которым оператор связи МТС решил повысить плату на ряде тарифов на 59 рублей - служба направит соответствующий запрос оператору, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"В ФАС России поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов. Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения", - сообщили в пресс-службе.
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Уточняется, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
Ранее в четверг абоненты МТС получили уведомления об изменении платы по тарифу. При этом отмечается, что скидки и оптимизирующие опции сохраняются.
В июле Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, признавшей МТС нарушителем антимонопольного законодательства, так как оператор связи необоснованно повысил в 2022 году стоимость услуг для абонентов более чем на 20% при инфляции в 10,5%, а также законность наложенных на компанию за это нарушение антимонопольных штрафов.
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ЭкономикаЖКХМоскваРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТС
 
 
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