Немецкому министру предложили изучить карту из-за оговорки о Кенигсберге
Министру ФРГ, назвавшего Калининград Кенигсбергом, предложили изучить карту
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус, назвавший Калининград старым немецким названием Кенигсберг, продемонстрировал низкий уровень образования, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
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"Немецкий министр демонстрирует либо низкий уровень культуры, либо образования. К сожалению, в последнее время это перестало быть неприемлемым для руководства западных стран", — сказал собеседник агентства.
Лысков от лица регионального правительства посоветовал главе Минобороны ФРГ "не полагаться на свои знания, а взять в руки смартфон, открыть приложение с картой мира и увидеть там, что наш город называется Калининград и, безусловно, сохранит свое название".
Писториус допустил подобное высказывание накануне, во время дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности. В числе прочего он обсуждал решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи говорил о географическом положении прибалтийской республики. В июне сообщил о готовности перебросить туда четыре тысячи солдат для усиления восточного фланга НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.