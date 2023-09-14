https://ria.ru/20230914/pistorius-1896300747.html

Немецкому министру предложили изучить карту из-за оговорки о Кенигсберге

Немецкому министру предложили изучить карту из-за оговорки о Кенигсберге - РИА Новости, 14.09.2023

Немецкому министру предложили изучить карту из-за оговорки о Кенигсберге

Министр обороны Германии Борис Писториус, назвавший Калининград старым немецким названием Кенигсберг, продемонстрировал низкий уровень образования, заявил РИА... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:07

2023-09-14T13:07

2023-09-14T14:09

германия

борис писториус

калининград

россия

кенигсберг

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус, назвавший Калининград старым немецким названием Кенигсберг, продемонстрировал низкий уровень образования, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Немецкий министр демонстрирует либо низкий уровень культуры, либо образования. К сожалению, в последнее время это перестало быть неприемлемым для руководства западных стран", — сказал собеседник агентства. Лысков от лица регионального правительства посоветовал главе Минобороны ФРГ "не полагаться на свои знания, а взять в руки смартфон, открыть приложение с картой мира и увидеть там, что наш город называется Калининград и, безусловно, сохранит свое название".Писториус допустил подобное высказывание накануне, во время дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности. В числе прочего он обсуждал решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи говорил о географическом положении прибалтийской республики. В июне сообщил о готовности перебросить туда четыре тысячи солдат для усиления восточного фланга НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895687212.html

германия

калининград

россия

кенигсберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

германия, борис писториус, калининград, россия, кенигсберг, нато