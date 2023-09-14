https://ria.ru/20230914/pesnya-1896298116.html
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте" - РИА Новости, 14.09.2023
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"
Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:57
2023-09-14T12:57
2023-09-14T14:01
калужская область
калужская область
владислав шапша
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, исполнив песню "На безымянной высоте". "Друзья, а вы знаете, что одна из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне - "На Безымянной высоте" - написана на основе реальных событий, которые происходили на нашей, Калужской земле? В ночь на 14 сентября 1943 года 18 советских солдат вступили в неравный бой против двухсот фашистов за высоту у деревни Рубеженка. Сейчас это Куйбышевский район Калужской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором жители Калужской области исполняют знаменитую песню поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера – каждый участник поет по две-три строчки. Вместе с детьми, участниками спецоперации, известными и почетными жителями Калужской области песню поет и сам Владислав Шапша. Губернатор рассказал, что это специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше отечество от врага. Этот подвиг всегда останется в памяти народа", - написал Шапша. Ролик снимали на основных воинских мемориалах Калужской области, центральным из которых стал "Безымянная высота". "Вот эта высота, эта "землянка в три наката". Вот все те знакомые нам с детства памятные места на карте нашего края, которые хранят память о героических защитниках родины", - написал глава региона. Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" в субботу, 16 сентября, станет центром масштабного празднования 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20230914/osvobozhdenie-1896243185.html
https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896312961_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e590ae3c5bbc9ee8ce1b5f0dd895d34a.jpg
«На Безымянной высоте». К 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
https://t.me/Shapsha_VV/9643
Специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше Отечество от врага. Этот Подвиг всегда останется в памяти народа!
2023-09-14T12:57
true
PT5M36S
РИА Новости
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калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Великая Отечественная война (1941-1945)
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, исполнив песню "На безымянной высоте".
"Друзья, а вы знаете, что одна из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне - "На Безымянной высоте" - написана на основе реальных событий, которые происходили на нашей, Калужской земле? В ночь на 14 сентября 1943 года 18 советских солдат вступили в неравный бой против двухсот фашистов за высоту у деревни Рубеженка. Сейчас это Куйбышевский район Калужской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале
.
Он опубликовал видео, на котором жители Калужской области исполняют знаменитую песню поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера – каждый участник поет по две-три строчки. Вместе с детьми, участниками спецоперации, известными и почетными жителями Калужской области песню поет и сам Владислав Шапша.
В Калуге готовятся к юбилею освобождения от немецких оккупантов
Губернатор рассказал, что это специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
«
"Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше отечество от врага. Этот подвиг всегда останется в памяти народа", - написал Шапша.
Ролик снимали на основных воинских мемориалах Калужской области, центральным из которых стал "Безымянная высота".
«
"Вот эта высота, эта "землянка в три наката". Вот все те знакомые нам с детства памятные места на карте нашего края, которые хранят память о героических защитниках родины", - написал глава региона.
Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" в субботу, 16 сентября, станет центром масштабного празднования 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
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