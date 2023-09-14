https://ria.ru/20230914/pesnya-1896298116.html

Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"

Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте" - РИА Новости, 14.09.2023

Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"

Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:57

2023-09-14T12:57

2023-09-14T14:01

калужская область

калужская область

владислав шапша

великая отечественная война (1941-1945)

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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, исполнив песню "На безымянной высоте". "Друзья, а вы знаете, что одна из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне - "На Безымянной высоте" - написана на основе реальных событий, которые происходили на нашей, Калужской земле? В ночь на 14 сентября 1943 года 18 советских солдат вступили в неравный бой против двухсот фашистов за высоту у деревни Рубеженка. Сейчас это Куйбышевский район Калужской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором жители Калужской области исполняют знаменитую песню поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера – каждый участник поет по две-три строчки. Вместе с детьми, участниками спецоперации, известными и почетными жителями Калужской области песню поет и сам Владислав Шапша. Губернатор рассказал, что это специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше отечество от врага. Этот подвиг всегда останется в памяти народа", - написал Шапша. Ролик снимали на основных воинских мемориалах Калужской области, центральным из которых стал "Безымянная высота". "Вот эта высота, эта "землянка в три наката". Вот все те знакомые нам с детства памятные места на карте нашего края, которые хранят память о героических защитниках родины", - написал глава региона. Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" в субботу, 16 сентября, станет центром масштабного празднования 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230914/osvobozhdenie-1896243185.html

https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html

калужская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«На Безымянной высоте». К 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков https://t.me/Shapsha_VV/9643 Специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше Отечество от врага. Этот Подвиг всегда останется в памяти народа! 2023-09-14T12:57 true PT5M36S

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Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945)