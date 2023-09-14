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Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте" - РИА Новости, 14.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:57 14.09.2023 (обновлено: 14:01 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pesnya-1896298116.html
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте" - РИА Новости, 14.09.2023
Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"
Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:57
2023-09-14T14:01
калужская область
калужская область
владислав шапша
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, исполнив песню "На безымянной высоте". "Друзья, а вы знаете, что одна из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне - "На Безымянной высоте" - написана на основе реальных событий, которые происходили на нашей, Калужской земле? В ночь на 14 сентября 1943 года 18 советских солдат вступили в неравный бой против двухсот фашистов за высоту у деревни Рубеженка. Сейчас это Куйбышевский район Калужской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором жители Калужской области исполняют знаменитую песню поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера – каждый участник поет по две-три строчки. Вместе с детьми, участниками спецоперации, известными и почетными жителями Калужской области песню поет и сам Владислав Шапша. Губернатор рассказал, что это специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше отечество от врага. Этот подвиг всегда останется в памяти народа", - написал Шапша. Ролик снимали на основных воинских мемориалах Калужской области, центральным из которых стал "Безымянная высота". "Вот эта высота, эта "землянка в три наката". Вот все те знакомые нам с детства памятные места на карте нашего края, которые хранят память о героических защитниках родины", - написал глава региона. Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" в субботу, 16 сентября, станет центром масштабного празднования 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20230914/osvobozhdenie-1896243185.html
https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html
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«На Безымянной высоте». К 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
https://t.me/Shapsha_VV/9643 Специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше Отечество от врага. Этот Подвиг всегда останется в памяти народа!
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калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Великая Отечественная война (1941-1945)

Жители Калужской области вместе спели песню "На безымянной высоте"

Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Жители Калужской области вместе с губернатором региона Владиславом Шапшой приняли участие в музыкальном проекте к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, исполнив песню "На безымянной высоте".
"Друзья, а вы знаете, что одна из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне - "На Безымянной высоте" - написана на основе реальных событий, которые происходили на нашей, Калужской земле? В ночь на 14 сентября 1943 года 18 советских солдат вступили в неравный бой против двухсот фашистов за высоту у деревни Рубеженка. Сейчас это Куйбышевский район Калужской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видео, на котором жители Калужской области исполняют знаменитую песню поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера – каждый участник поет по две-три строчки. Вместе с детьми, участниками спецоперации, известными и почетными жителями Калужской области песню поет и сам Владислав Шапша.
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Губернатор рассказал, что это специальный проект известного российского продюсера Тимура Ведерникова к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
«
"Вместе со всеми участниками посвящаем его бессмертному подвигу наших солдат и офицеров, сражавшихся на калужской земле, которые ценой собственной жизни отвоевывали у врага каждую ее пядь. Освобождали наш край и все наше отечество от врага. Этот подвиг всегда останется в памяти народа", - написал Шапша.
Ролик снимали на основных воинских мемориалах Калужской области, центральным из которых стал "Безымянная высота".
«
"Вот эта высота, эта "землянка в три наката". Вот все те знакомые нам с детства памятные места на карте нашего края, которые хранят память о героических защитниках родины", - написал глава региона.
Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" в субботу, 16 сентября, станет центром масштабного празднования 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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