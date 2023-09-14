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В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России - РИА Новости, 14.09.2023
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14:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/peskov-1896323410.html
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России - РИА Новости, 14.09.2023
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает корректным раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:29
2023-09-14T14:29
политика
россия
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает корректным раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России. "Мы считаем, что нам было бы некорректно это говорить вместо северо-корейской стороны. Это, наверное, их прерогатива, поэтому здесь я не отвечу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, до какого числа Ким Чен Ын планирует пребывать в России. Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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политика, россия, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России

Песков: раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России некорректно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает корректным раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России.
«
"Мы считаем, что нам было бы некорректно это говорить вместо северо-корейской стороны. Это, наверное, их прерогатива, поэтому здесь я не отвечу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, до какого числа Ким Чен Ын планирует пребывать в России.
Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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