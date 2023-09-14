https://ria.ru/20230914/peskov-1896323410.html
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России - РИА Новости, 14.09.2023
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает корректным раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:29
2023-09-14T14:29
2023-09-14T14:29
политика
россия
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает корректным раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России. "Мы считаем, что нам было бы некорректно это говорить вместо северо-корейской стороны. Это, наверное, их прерогатива, поэтому здесь я не отвечу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, до какого числа Ким Чен Ын планирует пребывать в России. Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
Песков: раскрывать дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из России некорректно