На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона
В Киев прибыл старший представитель управления инспектора Пентагона по Украине
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Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия.
В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороны РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены. По информации издания Breaking Defense, генеральный инспектор Пентагона должен в связи с этим провести проверку.
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"Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", - говорится в заявлении на сайте управления.
Отмечается, что дополнительный персонал скоро будет направлен на Украину для облегчения проведения расследований и составления обзоров.
Согласно телеканалу CNN, персонал генерального инспектора впервые с февраля 2022 года будет базироваться на Украине.