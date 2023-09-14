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На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона - РИА Новости, 14.09.2023
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08:55 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pentagon-1896246956.html
На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона
На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона - РИА Новости, 14.09.2023
На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона
Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:55
2023-09-14T08:55
в мире
украина
киев
сша
пентагон
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия. В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороны РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены. По информации издания Breaking Defense, генеральный инспектор Пентагона должен в связи с этим провести проверку. "Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", - говорится в заявлении на сайте управления. Отмечается, что дополнительный персонал скоро будет направлен на Украину для облегчения проведения расследований и составления обзоров. Согласно телеканалу CNN, персонал генерального инспектора впервые с февраля 2022 года будет базироваться на Украине.
https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html
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в мире, украина, киев, сша, пентагон
В мире, Украина, Киев, США, Пентагон
На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона

В Киев прибыл старший представитель управления инспектора Пентагона по Украине

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия.
В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороны РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены. По информации издания Breaking Defense, генеральный инспектор Пентагона должен в связи с этим провести проверку.
«
"Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", - говорится в заявлении на сайте управления.
Отмечается, что дополнительный персонал скоро будет направлен на Украину для облегчения проведения расследований и составления обзоров.
Согласно телеканалу CNN, персонал генерального инспектора впервые с февраля 2022 года будет базироваться на Украине.
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