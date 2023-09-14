https://ria.ru/20230914/pentagon-1896246956.html

На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона

На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона - РИА Новости, 14.09.2023

На Украину прибыл старший представитель ревизоров Пентагона

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:55

2023-09-14T08:55

2023-09-14T08:55

в мире

украина

киев

сша

пентагон

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия. В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороны РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены. По информации издания Breaking Defense, генеральный инспектор Пентагона должен в связи с этим провести проверку. "Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", - говорится в заявлении на сайте управления. Отмечается, что дополнительный персонал скоро будет направлен на Украину для облегчения проведения расследований и составления обзоров. Согласно телеканалу CNN, персонал генерального инспектора впервые с февраля 2022 года будет базироваться на Украине.

https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

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киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сша, пентагон