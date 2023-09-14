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Суд приостановил работу изготовителя еды в Петербурге после отравлений - РИА Новости, 14.09.2023
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14:09 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/otravlenie-1896318150.html
Суд приостановил работу изготовителя еды в Петербурге после отравлений
Суд приостановил работу изготовителя еды в Петербурге после отравлений - РИА Новости, 14.09.2023
Суд приостановил работу изготовителя еды в Петербурге после отравлений
Приморский районный суд на 60 суток приостановил работу компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс", продукция которой, предположительно, стала причиной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:09
2023-09-14T14:09
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Приморский районный суд на 60 суток приостановил работу компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс", продукция которой, предположительно, стала причиной массового отравления покупателей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. На площадках компании "Грин Бокс" были выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274 по состоянию на вторник. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Приморский районный суд… привлек к административной ответственности АО "Грин Бокс" за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения – ред.)… Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток", - говорится в сообщении. Как отмечается, представитель "Грин Бокс" нарушения признал частично, пояснив суду, что часть из них уже устранена. Он просил о приостановлении деятельности на 30 суток. Как ранее сообщало городское управление Роспотребнадзора, ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. По его данным, лабораторные исследования выявили в продукции АО "Грин Бокс" сальмонеллу. Как отмечала в субботу компания "Грин Бокс", кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена. Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд приостановил работу изготовителя еды в Петербурге после отравлений

Работу изготовителя еды в Петербурге приостановили на 60 суток после отравлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Приморский районный суд на 60 суток приостановил работу компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс", продукция которой, предположительно, стала причиной массового отравления покупателей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. На площадках компании "Грин Бокс" были выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274 по состоянию на вторник. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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"Приморский районный суд… привлек к административной ответственности АО "Грин Бокс" за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения – ред.)… Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток", - говорится в сообщении.
Как отмечается, представитель "Грин Бокс" нарушения признал частично, пояснив суду, что часть из них уже устранена. Он просил о приостановлении деятельности на 30 суток.
Как ранее сообщало городское управление Роспотребнадзора, ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. По его данным, лабораторные исследования выявили в продукции АО "Грин Бокс" сальмонеллу.
Как отмечала в субботу компания "Грин Бокс", кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена.
Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
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