https://ria.ru/20230914/osvobozhdenie-1896243185.html

В Калуге готовятся к юбилею освобождения от немецких оккупантов

В Калуге готовятся к юбилею освобождения от немецких оккупантов - РИА Новости, 14.09.2023

В Калуге готовятся к юбилею освобождения от немецких оккупантов

Калужская область готовится отметить 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, центром празднования 16 сентября станет территория мемориального... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:56

2023-09-14T07:56

2023-09-14T08:38

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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Калужская область готовится отметить 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, центром празднования 16 сентября станет территория мемориального комплекса "Безымянная высота". На Безымянной высоте Военно-исторический мемориал "Безымянная высота" находится на территории Куйбышевского района, в крайней западной точке Калужской области. Высота 224,1 у деревни Новые холмы Куйбышевского района стала местом бессмертного подвига 18 советских воинов, увековеченного в песне поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера. "В ходе Смоленской наступательной операции советских войск осенью 1943 года путь советским воинам к реке Десна и городу Рославль преграждала господствующая над всей местностью, сильно укрепленная высота 224,1, окруженная минными полями, она занимала важное стратегическое положение. Было принято решение создать штурмовую группу и возложить на нее задачу овладеть опорным пунктом", - рассказал РИА Новости министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. Штурмовая группа из 18 бойцов-сибиряков пошла на задание в ночь на 14 сентября. Внезапность атаки позволила молниеносно ворваться на высоту. Однако следовавшая за бойцами пехотная рота была отсечена пулеметным огнем, и штурмовая группа оказалась в окружении превосходящих сил противника. Заняв круговую оборону, бойцы вели кровопролитный бой в течение всей ночи. Позднее оставшийся в живых Герасим Лапин вспоминал: "Разрывы снарядов стали плотнее накрывать нас и противника... Нас оставалось только трое: Александр Артамонов, Константин Власов и я. Артамонова сразила автоматная очередь". Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало возможность основным силам нанести врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь на Рославль был открыт. "Утром 14 сентября 1943 года, когда бойцы 718-го стрелкового полка прорвались на высоту, перед ними предстала картина жестокого сражения. Кроме шестнадцати погибших наших, там было больше сотни трупов немецких солдат и офицеров. В одной из воронок, засыпанной землей, бойцы обнаружили Герасима Лапина, у которого еще бился пульс – его контузило взрывом мины", - рассказывает Суслов. После лечения Лапин продолжил военную службу, дошел до Берлина. Иначе сложилась судьба его товарища, сержанта Константина Власова. Когда у него кончились патроны, он подорвал четырех немцев гранатами, оставив себе одну на крайний случай. Когда появились другие немцы, Власов подпустил их поближе и хотел подорвать вместе с собой, но граната не взорвалась, и он попал в плен. Позже Власов бежал к партизанам. После захоронения погибших на их могиле поставили памятник - скромную деревянную пирамиду с красной звездой. Летом 1966 года комсомольцы поселка Бетлица начали строить новый монумент. "И вот 16 октября на месте боя вырос восьмиметровый памятник. На постаменте скульптурная группа двух воинов. Это символично: два живых участника боя застыли у могилы своих товарищей. В день открытия памятника собралось около 10 тысяч человек из многих городов и сел нашей страны. Приехал и поэт Михаил Львович Матусовский", - рассказывает Суслов. Под звуки гимна памятник открывали выжившие герои Власов и Лапин. К 35-летию Победы 9 мая 1980 года на Безымянной высоте открыли мемориал. Рядом с памятником – "землянка в три наката, сосна сгоревшая над ней", как поется в песне. Вымощенная гранитом круговая дорожка ведет по кургану от одного огромного валуна к другому. Валунов столько же, сколько погибших героев - шестнадцать. Они найдены в районе высоты и являются немыми свидетелями ожесточенного и неравного боя. В год 70-летия Победы на аллее мемориала прошла церемония посадки Дерева Мира – березы, под корень которой высыпали по горсти земли со всех мемориалов региона в той последовательности, в какой освобождались калужские города и сёла от немецко-фашистских захватчиков. "В будущую субботу, в честь 80-й годовщины освобождения Калужской области, на территории "Безымянной высоты" в торжественной обстановке откроют камень с выгравированными на нем словами знаменитой песни", - сообщил министр культуры и туризма региона. В войне и оккупации По словам кандидата исторических наук Виталия Бессонова, во время Великой Отечественной войны Калужский край, находясь на подступах к Москве, стал местом, где на протяжении почти двух лет, со 2 октября 1941 года по 17 сентября 1943 года, происходило жестокое противоборство с противником. Враг занял Калугу 13 октября 1941 года, затем захватил и ряд других территорий калужской земли. "После захвата Калуги немцы начали проводить репрессивные меры среди горожан. В Кооперативном поселке у Оки был создан концентрационный лагерь. На площади Ленина соорудили виселицу, на которой 20 октября 1941 года казнили двух человек. Седьмого ноября на базарной площади Калуги были расстреляны 20 калужан-заложников. 21 декабря оккупанты подожгли дом № 41 по улице Свердлова, в котором погибли 14 человек", - рассказал РИА Новости Бессонов. Не мене жестоко, по его словам, немцы поступали и в других калужских городах и селах. В Спас-Деменске были уничтожены 907 человек, обнаруженных после освобождения в 56 могилах. В Хвастовичах фашисты установили виселицу, на которой в разное время было повешено 150 человек. В деревне Кудиново Малоярославецкого района гитлеровцы сожгли 380 пленных красноармейцев. Историк подчеркивает, что несмотря на жестокость оккупационного режима, мирные жители повсеместно саботировали распоряжения немецкого командования, участвовали в деятельности подпольев и партизанских отрядов, скрывали больных и раненых бойцов Красной армии. Например, рабочие города Сухиничи в ответ на попытку фашистов организовать мастерские по ремонту танков разобрали по домам необходимые для работы части и материалы. На территории края за годы войны действовало более 100 партизанских отрядов, которые уничтожили до 20 тысяч человек, около 200 танков и 500 автомашин, пустили под откос около 80 вражеских эшелонов, взорвали 150 мостов. В декабре 1941 года войска 50-й армии провели успешную операцию по освобождению Калуги. К концу апреля 1942 года была освобождена большая часть Калужского края (16 районов полностью и 8 частично). 17 сентября 1943 года калужская земля была полностью освобождена от немецких войск. "В этот день последний солдат Вермахта покинул территорию Калужского края", - подчеркнул историк. Процесс В Калужской области в настоящее время проходит судебный процесс по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками на территории калужского края в 1941-1943 годах. Этот суд стал шестнадцатым в современной истории России. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Московской, Смоленской, Волгоградской областей признали геноцидом народов СССР действия нацистских захватчиков в годы войны. Генпрокуратура РФ заявила, что подала заявление в Калужский областной суд "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости". По данным Генпрокуратуры, в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Оккупанты полностью разрушили систему здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание. Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство было угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузни, следует из сообщений Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20230913/vystavka-1896205531.html

https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html

https://ria.ru/20230901/kaluga-1893690040.html

https://ria.ru/20230731/turizm-1887408950.html

https://ria.ru/20230726/vystavka-1886474856.html

https://ria.ru/20230721/farmatsevtika-1885455724.html

https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html

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