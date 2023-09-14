https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html
"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ
"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ
Американский актер Шон Пенн заявил о желании переплавить полученные им статуэтки премии "Оскар" на пули, чтобы ВСУ могли "стрелять по русским". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:19
2023-09-14T19:19
2023-09-14T19:42
политика
шон пенн
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732166_0:273:2929:1921_1920x0_80_0_0_12f91fbc5c44adaa05db3d62d46458d1.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Шон Пенн заявил о желании переплавить полученные им статуэтки премии "Оскар" на пули, чтобы ВСУ могли "стрелять по русским"."Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских", — сказал он в интервью журналу Variety.Актера возмутило то, что американская киноакадемия не дала президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара" в 2022-м.Также Пенн назвал Зеленского своим другом. По словам артиста, его мозг "полностью наполнен кислородом", а "глаза ясны"."Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", — поделился актер.С начала конфликта на Украине Пенн уже несколько раз приезжал в Киев, где подарил Зеленскому свой "Оскар" и пообещал снять "документалку про Майдан и военные действия".Украинскому лидеру уже второй год подряд не разрешают выступить на церемонии вручения престижной в сфере киноиндустрии премии. По информации издания Variety, Зеленский получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.
https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732166_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_242cdf76a2033d2123bb33103cbba916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, шон пенн, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Политика, Шон Пенн, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ
Американский актер Шон Пенн захотел переплавить свои "Оскары" на пули для ВСУ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Шон Пенн заявил о желании переплавить полученные им статуэтки премии "Оскар" на пули, чтобы ВСУ могли "стрелять по русским".
«
"Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских", — сказал он в интервью журналу Variety.
Актера возмутило то, что американская киноакадемия не дала президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара" в 2022-м.
Также Пенн назвал Зеленского своим другом. По словам артиста, его мозг "полностью наполнен кислородом", а "глаза ясны".
"Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", — поделился актер.
С начала конфликта на Украине Пенн уже несколько раз приезжал в Киев, где подарил Зеленскому свой "Оскар" и пообещал снять "документалку про Майдан и военные действия".
Украинскому лидеру уже второй год подряд не разрешают выступить на церемонии вручения престижной в сфере киноиндустрии премии. По информации издания Variety, Зеленский получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение