https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html

"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ

"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ

Американский актер Шон Пенн заявил о желании переплавить полученные им статуэтки премии "Оскар" на пули, чтобы ВСУ могли "стрелять по русским". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:19

2023-09-14T19:19

2023-09-14T19:42

политика

шон пенн

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Шон Пенн заявил о желании переплавить полученные им статуэтки премии "Оскар" на пули, чтобы ВСУ могли "стрелять по русским"."Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских", — сказал он в интервью журналу Variety.Актера возмутило то, что американская киноакадемия не дала президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара" в 2022-м.Также Пенн назвал Зеленского своим другом. По словам артиста, его мозг "полностью наполнен кислородом", а "глаза ясны"."Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", — поделился актер.С начала конфликта на Украине Пенн уже несколько раз приезжал в Киев, где подарил Зеленскому свой "Оскар" и пообещал снять "документалку про Майдан и военные действия".Украинскому лидеру уже второй год подряд не разрешают выступить на церемонии вручения престижной в сфере киноиндустрии премии. По информации издания Variety, Зеленский получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.

https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html

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политика, шон пенн, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина