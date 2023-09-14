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Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
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17:28 14.09.2023 (обновлено: 17:36 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/oligarkh-1896369561.html
Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС
Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС
Слово "олигарх" исчезло из обновленного в четверг списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции, его заменили на формулировку "влиятельный РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:28
2023-09-14T17:36
россия
украина
александр шульгин
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Слово "олигарх" исчезло из обновленного в четверг списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции, его заменили на формулировку "влиятельный российский предприниматель", следует из публикации в официальном журнале союза. Слово "олигарх" фигурировало в графе с идентификационными данными некоторых российских предпринимателей из санкционного списка. Причина смены термина не указывается. В постановлении говорится, что после пересмотра санкционного списка обновлены различные данные по 140 физлицам, а также 41 организации. В четверг в официальном журнале ЕС было опубликовано постановление о продлении персональных антироссийских санкций еще на полгода – до 15 марта 2024 года. При этом Совет ЕС исключил из санкций против России предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Как позже пояснил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, вышедшие из-под санкций ЕС предприниматели РФ больше не соответствуют критериям включения в санкционные списки. Он добавил, что ЕС уже ввел персональные санкции против почти 1,8 тысячи физических лиц и организаций из-за ситуации на Украине, в ходе пересмотра санкций всего было исключено 10 фигурантов.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html
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россия, украина, александр шульгин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Александр Шульгин, Евросоюз, В мире
Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС

ЕС убрал слово "олигарх" из официальных документов по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Слово "олигарх" исчезло из обновленного в четверг списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции, его заменили на формулировку "влиятельный российский предприниматель", следует из публикации в официальном журнале союза.
Слово "олигарх" фигурировало в графе с идентификационными данными некоторых российских предпринимателей из санкционного списка. Причина смены термина не указывается.
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В постановлении говорится, что после пересмотра санкционного списка обновлены различные данные по 140 физлицам, а также 41 организации.
В четверг в официальном журнале ЕС было опубликовано постановление о продлении персональных антироссийских санкций еще на полгода – до 15 марта 2024 года. При этом Совет ЕС исключил из санкций против России предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.
Как позже пояснил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, вышедшие из-под санкций ЕС предприниматели РФ больше не соответствуют критериям включения в санкционные списки.
Он добавил, что ЕС уже ввел персональные санкции против почти 1,8 тысячи физических лиц и организаций из-за ситуации на Украине, в ходе пересмотра санкций всего было исключено 10 фигурантов.
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