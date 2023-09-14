https://ria.ru/20230914/oligarkh-1896369561.html

Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС

Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС - РИА Новости, 14.09.2023

Слово "олигарх" исчезло из документов по санкциям ЕС

Слово "олигарх" исчезло из обновленного в четверг списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции, его заменили на формулировку "влиятельный РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:28

2023-09-14T17:28

2023-09-14T17:36

россия

украина

александр шульгин

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Слово "олигарх" исчезло из обновленного в четверг списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции, его заменили на формулировку "влиятельный российский предприниматель", следует из публикации в официальном журнале союза. Слово "олигарх" фигурировало в графе с идентификационными данными некоторых российских предпринимателей из санкционного списка. Причина смены термина не указывается. В постановлении говорится, что после пересмотра санкционного списка обновлены различные данные по 140 физлицам, а также 41 организации. В четверг в официальном журнале ЕС было опубликовано постановление о продлении персональных антироссийских санкций еще на полгода – до 15 марта 2024 года. При этом Совет ЕС исключил из санкций против России предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Как позже пояснил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, вышедшие из-под санкций ЕС предприниматели РФ больше не соответствуют критериям включения в санкционные списки. Он добавил, что ЕС уже ввел персональные санкции против почти 1,8 тысячи физических лиц и организаций из-за ситуации на Украине, в ходе пересмотра санкций всего было исключено 10 фигурантов.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, александр шульгин, евросоюз, в мире