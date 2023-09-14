https://ria.ru/20230914/odezhda-1896312313.html

Теннисистка Петрова представила отечественную теннисную одежду TROFE на ВЭФ

Теннисистка Петрова представила отечественную теннисную одежду TROFE на ВЭФ - РИА Новости, 14.09.2023

Теннисистка Петрова представила отечественную теннисную одежду TROFE на ВЭФ

Известная российская теннисистка, бронзовый призер Олимпийских игр, экс-третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:27

2023-09-14T14:27

2023-09-14T16:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 сен – пресс-служба TROFE. Известная российская теннисистка, бронзовый призер Олимпийских игр, экс-третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова представила новую российскую марку теннисной одежды TROFE (ТРОФЭ) на VIII Восточном экономическом форуме.Своей философией, создательницы бренда Алина Елфимова и Любовь Сопова, обращают внимание на практически штучное производство, качественные материалы и продуманность в каждой детали. Все коллекции выпускаются в ярких, насыщенных цветах с учетом последних трендов. Марка появилась на отечественном рынке совсем недавно, но уже завоевала любовь многих профессиональных спортсменов и любителей большого тенниса."Бренд TROFE с большой радостью поддерживает проекты, направленные на популяризацию детского тенниса и на развитие спорта в России, такие как мастер-классы по теннису, детские соревнования. Для нас это очень важная миссия, которой мы будем следовать и дальше. На текущий момент TROFE представляет женскую и детскую линии, в планах выпустить коллекции в других категориях для профессионалов и любителей тенниса", – отметила Сопова.В 2022 году на фоне санкций многие иностранные компании приостановили контракты с российским профессиональным спортом. Однако свою долю на рынке укрепили отечественные марки. Среди них бренд спортивной одежды для тенниса TROFE. В одежде TROFE комфортно заниматься большим теннисом. Все вещи тестируются в движении, проверяются на удобство и комфорт. В новой коллекции TROFE – базовые топы, шорты и юбки, спроектированные для поддержки и максимального комфорта. Многие модели бренда вдохновлены знаменитыми российскими спортсменами. По словам Петровой, на таких масштабных форумах как ВЭФ, обсуждая вопросы, связанные с развитием детского спорта, нужно также уделять внимание и таким важным направлениям, как импортозамещение в спортивной отрасли."Сейчас, когда всемирно известные бренды приостановили сотрудничество с российским спортом, нужно позаботиться о том, чтобы профессиональные спортсмены и любители спортивного образа жизни были обеспечены высококачественной одеждой и обмундированием. Особенно важно, чтобы качественные спорттовары были доступны детям, детским спортшколам и клубам. В России есть производители, которые вполне могут конкурировать с раскрученными мировыми марками, и нужно поддерживать эти марки", - отметила теннисистка.TROFE уже комплектует экипировкой теннисные школы, в том числе детскую школу большого тенниса в Москве Надежды Петровой. Например, юная "звездочка", 13-летняя Милана Харламова, которая тренируется у Надежды и уже входит в топ-25 лучших теннисисток России по своему году рождения, не только тренируется в теннисной одежде TROFE в школе, но и выступает в ней на соревнованиях.В рамках ВЭФ знаменитая теннисистка открыла массовый забег в защиту камчатского кречета и провела разминку для более 700 участников, вручила призы победителям, приняла участие в деловой программе форума, а также провела мастер-класс для детей, организованный при поддержке TROFE. Бренд также выступил одним из партнеров показа мод, который прошел на площадке "Улица Дальнего Востока".Спортивные коллекции можно посмотреть здесь.Информация о продавце:ИП Елфимова Алина Алексеевна, ИНН 616806749286344049 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ул. Благодатная, д. 168/2, кв./оф. 73Реклама, Рекламодатель ИП Сергеева Г.С., ИНН 633066661517, erid: 4CQwVszH9pUkpy9XmepПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы