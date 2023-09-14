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Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой" - РИА Новости, 14.09.2023
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал обвинения против сына действующего американского лидера Хантера Байдена "дымовой завесой", потребовав... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:05
2023-09-14T22:05
2023-09-14T22:05
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал обвинения против сына действующего американского лидера Хантера Байдена "дымовой завесой", потребовав расследовать "продажу внешней политики" семьей главы государства. "Обвинение Хантеру Байдену - это дымовая завеса. Не поддавайтесь. Это фиговый листок, призванный отвлечь от реальной проблемы: продажа семьей Байдена внешней политики США ради своей финансовой выгоды", - написал Рамасвами в соцсети Х (ранее Twitter). По его словам, политиков нужно удерживать от использования страны в личных целях. Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896415212.html
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в мире, сша, хантер байден, twitter, вивек рамасвами
В мире, США, Хантер Байден, Twitter, Вивек Рамасвами
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
Вивек Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал
обвинения против сына действующего американского лидера Хантера Байдена "дымовой завесой", потребовав расследовать "продажу внешней политики" семьей главы государства.
«
"Обвинение Хантеру Байдену - это дымовая завеса. Не поддавайтесь. Это фиговый листок, призванный отвлечь от реальной проблемы: продажа семьей Байдена внешней политики США ради своей финансовой выгоды", - написал Рамасвами в соцсети Х (ранее Twitter).
Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
По его словам, политиков нужно удерживать от использования страны в личных целях.
Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения