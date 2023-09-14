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ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:47
2023-09-14T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики резко увеличили обстрелы наших позиций и населенных пунктов кассетными боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, наибольшая интенсивность применения противником кассетных боеприпасов наблюдается в районе сел Работино, Новопрокоповка и Вербовое. "Несмотря на обстрелы, наша армия удерживает все позиции, у врага не получается пробить нашу линию обороны. При этом использование кассетных боеприпасов не дало украинским боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта", - добавил Рогов.
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в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами

Рогов сообщил об усилении обстрелов ВСУ Запорожской области кассетными снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики резко увеличили обстрелы наших позиций и населенных пунктов кассетными боеприпасами", - сказал Рогов.
По его словам, наибольшая интенсивность применения противником кассетных боеприпасов наблюдается в районе сел Работино, Новопрокоповка и Вербовое.
«
"Несмотря на обстрелы, наша армия удерживает все позиции, у врага не получается пробить нашу линию обороны. При этом использование кассетных боеприпасов не дало украинским боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта", - добавил Рогов.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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