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ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами

Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:47

2023-09-14T18:47

2023-09-14T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики резко увеличили обстрелы наших позиций и населенных пунктов кассетными боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, наибольшая интенсивность применения противником кассетных боеприпасов наблюдается в районе сел Работино, Новопрокоповка и Вербовое. "Несмотря на обстрелы, наша армия удерживает все позиции, у врага не получается пробить нашу линию обороны. При этом использование кассетных боеприпасов не дало украинским боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта", - добавил Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины