https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:47
2023-09-14T18:47
2023-09-14T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска резко увеличили обстрелы линии фронта и населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики резко увеличили обстрелы наших позиций и населенных пунктов кассетными боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, наибольшая интенсивность применения противником кассетных боеприпасов наблюдается в районе сел Работино, Новопрокоповка и Вербовое. "Несмотря на обстрелы, наша армия удерживает все позиции, у врага не получается пробить нашу линию обороны. При этом использование кассетных боеприпасов не дало украинским боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта", - добавил Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Рогов сообщил об усилении обстрелов ВСУ Запорожской области кассетными снарядами