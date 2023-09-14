https://ria.ru/20230914/obstrely-1896237868.html
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами
ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:07
2023-09-14T05:07
2023-09-14T05:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские войска уже давно применяют кассетные боеприпасы, при этом, в основном, против гражданского населения, обстреливая города, в частности Донецк. Он напомнил, что ранее, например, ВСУ проводили дистанционное минирование суббоеприпасами – противопехотными минами "Лепесток". "Ими противник минировал нашу территорию уже давно, и, кстати, прежде всего минировал города, где находится гражданское население и нет военных объектов. Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, – они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки", - сообщил Гагин. Он пояснил, что мирные жители всегда могут отличить эти снаряды от других боеприпасов. "Это сначала один хлопок в воздухе, и потом уже хлопки собственно срабатывания самих кассет", - уточнил советник главы ДНР. Гагин подчеркнул, что кассетные боеприпасы несут двойную опасность – суббоеприпасы не всегда срабатывают сразу и становятся "неконтролируемыми минами, которые часто застревают в кронах деревьев".
https://ria.ru/20230914/poteri-1896234438.html
https://ria.ru/20230914/match-1896236680.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами
Гагин: ВСУ бьют американскими кассетными боеприпасами по Донецку почти ежедневно
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, украинские войска уже давно применяют кассетные боеприпасы, при этом, в основном, против гражданского населения, обстреливая города, в частности Донецк
. Он напомнил, что ранее, например, ВСУ проводили дистанционное минирование суббоеприпасами – противопехотными минами "Лепесток".
Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО
"Ими противник минировал нашу территорию уже давно, и, кстати, прежде всего минировал города, где находится гражданское население и нет военных объектов. Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, – они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки", - сообщил Гагин.
Он пояснил, что мирные жители всегда могут отличить эти снаряды от других боеприпасов. "Это сначала один хлопок в воздухе, и потом уже хлопки собственно срабатывания самих кассет", - уточнил советник главы ДНР.
Гагин подчеркнул, что кассетные боеприпасы несут двойную опасность – суббоеприпасы не всегда срабатывают сразу и становятся "неконтролируемыми минами, которые часто застревают в кронах деревьев".
Учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном "Айдар"* и школьниками