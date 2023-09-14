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Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896237868.html
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами
ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:07
2023-09-14T05:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские войска уже давно применяют кассетные боеприпасы, при этом, в основном, против гражданского населения, обстреливая города, в частности Донецк. Он напомнил, что ранее, например, ВСУ проводили дистанционное минирование суббоеприпасами – противопехотными минами "Лепесток". "Ими противник минировал нашу территорию уже давно, и, кстати, прежде всего минировал города, где находится гражданское население и нет военных объектов. Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, – они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки", - сообщил Гагин. Он пояснил, что мирные жители всегда могут отличить эти снаряды от других боеприпасов. "Это сначала один хлопок в воздухе, и потом уже хлопки собственно срабатывания самих кассет", - уточнил советник главы ДНР. Гагин подчеркнул, что кассетные боеприпасы несут двойную опасность – суббоеприпасы не всегда срабатывают сразу и становятся "неконтролируемыми минами, которые часто застревают в кронах деревьев".
https://ria.ru/20230914/poteri-1896234438.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами

Гагин: ВСУ бьют американскими кассетными боеприпасами по Донецку почти ежедневно

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, украинские войска уже давно применяют кассетные боеприпасы, при этом, в основном, против гражданского населения, обстреливая города, в частности Донецк. Он напомнил, что ранее, например, ВСУ проводили дистанционное минирование суббоеприпасами – противопехотными минами "Лепесток".
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"Ими противник минировал нашу территорию уже давно, и, кстати, прежде всего минировал города, где находится гражданское население и нет военных объектов. Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, – они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки", - сообщил Гагин.
Он пояснил, что мирные жители всегда могут отличить эти снаряды от других боеприпасов. "Это сначала один хлопок в воздухе, и потом уже хлопки собственно срабатывания самих кассет", - уточнил советник главы ДНР.
Гагин подчеркнул, что кассетные боеприпасы несут двойную опасность – суббоеприпасы не всегда срабатывают сразу и становятся "неконтролируемыми минами, которые часто застревают в кронах деревьев".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯн ГагинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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