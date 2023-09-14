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Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами

Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.09.2023

Гагин рассказал о постоянных украинских обстрелах кассетными боеприпасами

ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:07

2023-09-14T05:07

2023-09-14T05:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

ян гагин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ практически ежедневно обстреливают американскими кассетными боеприпасами донецкую городскую агломерацию, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские войска уже давно применяют кассетные боеприпасы, при этом, в основном, против гражданского населения, обстреливая города, в частности Донецк. Он напомнил, что ранее, например, ВСУ проводили дистанционное минирование суббоеприпасами – противопехотными минами "Лепесток". "Ими противник минировал нашу территорию уже давно, и, кстати, прежде всего минировал города, где находится гражданское население и нет военных объектов. Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, – они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки", - сообщил Гагин. Он пояснил, что мирные жители всегда могут отличить эти снаряды от других боеприпасов. "Это сначала один хлопок в воздухе, и потом уже хлопки собственно срабатывания самих кассет", - уточнил советник главы ДНР. Гагин подчеркнул, что кассетные боеприпасы несут двойную опасность – суббоеприпасы не всегда срабатывают сразу и становятся "неконтролируемыми минами, которые часто застревают в кронах деревьев".

https://ria.ru/20230914/poteri-1896234438.html

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донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность