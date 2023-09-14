ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 00.35 и 04.20 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров про Макеевке.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.