https://ria.ru/20230914/obstrely-1896236526.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:29

2023-09-14T04:29

2023-09-14T04:29

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 00.35 и 04.20 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров про Макеевке. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html

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макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия