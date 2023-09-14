https://ria.ru/20230914/obstrel-1896408510.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.09.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 19.20 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:13

2023-09-14T20:13

2023-09-14T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм- канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска с 17.05 до 18.55 подвергали обстрелу Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов из "натовской" артиллерии. В 18.30 ВСУ также открыли огонь по Гольмовскому, выпустив по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

донецк

кировский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато