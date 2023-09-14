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Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино
Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино
ВСУ обстреляли спиртзавод утром в четверг в поселке Тёткино Курской области, погиб один из сотрудников, написал губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:00
2023-09-14T11:00
2023-09-14T11:06
происшествия
вооруженные силы украины
курская область
роман старовойт
украина
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли спиртзавод утром в четверг в поселке Тёткино Курской области, погиб один из сотрудников, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", — сообщил Старовойт.Посёлок Тёткино находится в одном из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в том числе уже на раз случались прилеты по территории спиртзавода в Теткино.
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происшествия, вооруженные силы украины, курская область, роман старовойт, украина
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Роман Старовойт, Украина
Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино
Старовойт: при украинском обстреле спиртзавода в поселке Теткино погиб мужчина