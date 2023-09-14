https://ria.ru/20230914/obstrel-1896264766.html

Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино

Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино - РИА Новости, 14.09.2023

Украинские войска обстреляли спиртзавод в курском поселке Теткино

ВСУ обстреляли спиртзавод утром в четверг в поселке Тёткино Курской области, погиб один из сотрудников, написал губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:00

2023-09-14T11:00

2023-09-14T11:06

происшествия

вооруженные силы украины

курская область

роман старовойт

украина

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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли спиртзавод утром в четверг в поселке Тёткино Курской области, погиб один из сотрудников, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", — сообщил Старовойт.Посёлок Тёткино находится в одном из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в том числе уже на раз случались прилеты по территории спиртзавода в Теткино.

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339973.html

курская область

украина

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происшествия, вооруженные силы украины, курская область, роман старовойт, украина