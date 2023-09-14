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Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США - РИА Новости, 14.09.2023
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11:39 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nota-1896274428.html
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США - РИА Новости, 14.09.2023
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:39
2023-09-14T11:39
в мире
константин гаврилов
россия
австрия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представитель США на прошедшем раунде переговоров обещал, что российские делегаты и вся РФ "повторят судьбу Пригожина". "Мы доложили в центр, сейчас я пишу, отправляем через час ноту в министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Лартко", - сказал Гаврилов в эфире "России 24".
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в мире, константин гаврилов, россия, австрия
В мире, Константин Гаврилов, Россия, Австрия
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США

Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, представитель США на прошедшем раунде переговоров обещал, что российские делегаты и вся РФ "повторят судьбу Пригожина".
"Мы доложили в центр, сейчас я пишу, отправляем через час ноту в министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Лартко", - сказал Гаврилов в эфире "России 24".
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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