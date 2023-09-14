https://ria.ru/20230914/nota-1896274428.html

Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США

Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США - РИА Новости, 14.09.2023

Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США

Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:39

2023-09-14T11:39

2023-09-14T11:39

в мире

константин гаврилов

россия

австрия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представитель США на прошедшем раунде переговоров обещал, что российские делегаты и вся РФ "повторят судьбу Пригожина". "Мы доложили в центр, сейчас я пишу, отправляем через час ноту в министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Лартко", - сказал Гаврилов в эфире "России 24".

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россия

австрия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, константин гаврилов, россия, австрия