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Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США - РИА Новости, 14.09.2023
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:39
2023-09-14T11:39
2023-09-14T11:39
в мире
константин гаврилов
россия
австрия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представитель США на прошедшем раунде переговоров обещал, что российские делегаты и вся РФ "повторят судьбу Пригожина". "Мы доложили в центр, сейчас я пишу, отправляем через час ноту в министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Лартко", - сказал Гаврилов в эфире "России 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин гаврилов, россия, австрия
В мире, Константин Гаврилов, Россия, Австрия
Делегация России готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Делегация России в Вене готовит ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США на состоявшемся заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил
глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, представитель США на прошедшем раунде переговоров обещал, что российские делегаты и вся РФ "повторят судьбу Пригожина".
"Мы доложили в центр, сейчас я пишу, отправляем через час ноту в министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Лартко", - сказал Гаврилов в эфире "России 24".
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