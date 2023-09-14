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НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО - РИА Новости, 14.09.2023
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18:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html
НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО
НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО - РИА Новости, 14.09.2023
НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО
Независимое исследование НАСА не нашло "доказательств" внеземного происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), но, поскольку их природа до сих пор... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:29
2023-09-14T18:29
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Независимое исследование НАСА не нашло "доказательств" внеземного происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), но, поскольку их природа до сих пор неясна, учредило должность директора для их изучения, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон. "Независимая команда экспертов НАСА не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены (НАФ - ред.) имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что это, и поэтому я объявляю о назначении в НАСА директора по их изучению", - сказал руководитель НАСА, представляя итоги продолжавшейся несколько лет работы по анализу имеющихся у правительства США данных о случаях НЛО и их изучения. По словам Нельсона, в задачу новой дирекции войдет "развитие и контроль работы НАСА по изучению НАФ". В частности, специалисты ведомства будут взаимодействовать с другими ведомствами и использовать искусственный интеллект для изучения "небесных феноменов". "НАСА будет делать это открыто", - заверил глава ведомства, подчеркнув, что одной из задач станет "меньшая стигматизация", которая традиционно связана с сообщениями об НЛО. "Научный подход НАСА побуждает критическое мышление, НАСА, будучи транспарентной, глубоко анализирующей и вовлекающей общественность организацией, может стать образцом в том, как лучше всего изучать НАФ", - говорится в опубликованном в четверг докладе. Как признался глава НАСА, лично он верит, что когда-нибудь ученым удастся обнаружить во вселенной планету, подобную Земле, на которой существует жизнь. "Какова математическая вероятность того, что во вселенной есть жизнь? Если в миллиардах звезд и галактик посчитать все каменистые планеты (расположенные в "обитаемой" зоне удаления от своей звезды - ред.). Ответ наших ученых о такой вероятности - триллионы", - сообщил Нельсон.
https://ria.ru/20230907/missiya-1894648688.html
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сша, земля, билл нельсон, наса, космос - риа наука
США, Земля, Билл Нельсон, НАСА, Космос - РИА Наука
НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО

Нельсон: НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Независимое исследование НАСА не нашло "доказательств" внеземного происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), но, поскольку их природа до сих пор неясна, учредило должность директора для их изучения, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.
«
"Независимая команда экспертов НАСА не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены (НАФ - ред.) имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что это, и поэтому я объявляю о назначении в НАСА директора по их изучению", - сказал руководитель НАСА, представляя итоги продолжавшейся несколько лет работы по анализу имеющихся у правительства США данных о случаях НЛО и их изучения.
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По словам Нельсона, в задачу новой дирекции войдет "развитие и контроль работы НАСА по изучению НАФ". В частности, специалисты ведомства будут взаимодействовать с другими ведомствами и использовать искусственный интеллект для изучения "небесных феноменов".
«
"НАСА будет делать это открыто", - заверил глава ведомства, подчеркнув, что одной из задач станет "меньшая стигматизация", которая традиционно связана с сообщениями об НЛО. "Научный подход НАСА побуждает критическое мышление, НАСА, будучи транспарентной, глубоко анализирующей и вовлекающей общественность организацией, может стать образцом в том, как лучше всего изучать НАФ", - говорится в опубликованном в четверг докладе.
Как признался глава НАСА, лично он верит, что когда-нибудь ученым удастся обнаружить во вселенной планету, подобную Земле, на которой существует жизнь. "Какова математическая вероятность того, что во вселенной есть жизнь? Если в миллиардах звезд и галактик посчитать все каменистые планеты (расположенные в "обитаемой" зоне удаления от своей звезды - ред.). Ответ наших ученых о такой вероятности - триллионы", - сообщил Нельсон.
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СШАЗемляБилл НельсонНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
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