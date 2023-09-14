https://ria.ru/20230914/niger-1896412420.html
СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов
СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов
Число дипломатических паспортов, аннулированных МИД Нигера, достигло почти тысячи, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:53
2023-09-14T20:53
2023-09-14T20:53
в мире
нигер
мохамед базум
африка
военный переворот в нигере
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число дипломатических паспортов, аннулированных МИД Нигера, достигло почти тысячи, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее агентство передавало, что МИД в письме для зарубежных представительств объявил об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам. "Министерство... объявило об аннулировании более чем 992 дипломатических паспортов, выданных гражданам Нигера и других стран, из-за истечения срока действия", - передает агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.
https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html
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в мире, нигер, мохамед базум, африка, военный переворот в нигере
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Африка, Военный переворот в Нигере
СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов
ANP: МИД Нигера аннулировал почти тысячу дипломатических паспортов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число дипломатических паспортов, аннулированных МИД Нигера, достигло почти тысячи, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Ранее агентство передавало, что МИД в письме для зарубежных представительств объявил об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам.
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"Министерство... объявило об аннулировании более чем 992 дипломатических паспортов, выданных гражданам Нигера и других стран, из-за истечения срока действия", - передает агентство.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.
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