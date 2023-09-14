https://ria.ru/20230914/niger-1896412420.html

СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов

СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: МИД Нигера аннулировал почти тысячу диппаспортов

Число дипломатических паспортов, аннулированных МИД Нигера, достигло почти тысячи, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:53

2023-09-14T20:53

2023-09-14T20:53

в мире

нигер

мохамед базум

африка

военный переворот в нигере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5f71f9d8309448452d10cb31b01fcdc6.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число дипломатических паспортов, аннулированных МИД Нигера, достигло почти тысячи, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее агентство передавало, что МИД в письме для зарубежных представительств объявил об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам. "Министерство... объявило об аннулировании более чем 992 дипломатических паспортов, выданных гражданам Нигера и других стран, из-за истечения срока действия", - передает агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html

https://ria.ru/20230910/niger-1895321918.html

нигер

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, мохамед базум, африка, военный переворот в нигере