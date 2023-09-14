https://ria.ru/20230914/netrebko-1896426732.html

Киев выразил недовольство возвращением Нетребко в Берлинскую оперу

Киев выразил недовольство возвращением Нетребко в Берлинскую оперу - РИА Новости, 14.09.2023

Киев выразил недовольство возвращением Нетребко в Берлинскую оперу

МИД Украины выразил недовольство возвращением на сцену берлинской государственной оперы российской оперной певицы Анны Нетребко. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:32

2023-09-14T23:32

2023-09-14T23:32

украина

германия

россия

владимир путин

метрополитен-опера

анна нетребко

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МИД Украины выразил недовольство возвращением на сцену берлинской государственной оперы российской оперной певицы Анны Нетребко. Ранее агентство ДПА сообщило, что берлинская государственная опера возобновит работу с российской оперной певицей Анной Нетребко, она выступит 15 сентября в опере "Макбет". "Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика немецкой государственной опере… Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Facebook*.По информации ведомства, в знак протеста в пятницу в вечер премьеры посол Украины в Германии Алексей Макеев и Берлинский сенатор Джо Чало посетят антироссийскую выставку, которая проходит в здании университета напротив оперы. В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230829/netrebko-1892917714.html

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, германия, россия, владимир путин, метрополитен-опера, анна нетребко