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Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель - РИА Новости, 14.09.2023
Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:39
2023-09-14T23:39
2023-09-14T23:56
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wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 23:24 мск цена ноябрьских фьючерсов на эту марку увеличилась на 2,34 процента — до 94,02 доллара за баррель. При этом октябрьские фьючерсы на WTI выросли на 2,32 процента, до 90,57 доллара.Подорожание происходит на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые ожидают дефицита сырья на рынке.На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть
Экономика, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель впервые с 16 ноября
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 23:24 мск цена ноябрьских фьючерсов на эту марку увеличилась на 2,34 процента — до 94,02 доллара за баррель. При этом октябрьские фьючерсы на WTI выросли на 2,32 процента, до 90,57 доллара.
Подорожание происходит на фоне прогнозов ОПЕК
и Международного энергетического агентства (МЭА
), которые ожидают дефицита сырья на рынке.
На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.
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