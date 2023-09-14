https://ria.ru/20230914/neft-1896427436.html

Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель

Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель - РИА Новости, 14.09.2023

Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:39

2023-09-14T23:39

2023-09-14T23:56

экономика

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 23:24 мск цена ноябрьских фьючерсов на эту марку увеличилась на 2,34 процента — до 94,02 доллара за баррель. При этом октябрьские фьючерсы на WTI выросли на 2,32 процента, до 90,57 доллара.Подорожание происходит на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые ожидают дефицита сырья на рынке.На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html

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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть