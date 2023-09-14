https://ria.ru/20230914/nauka-1895789610.html

В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии

В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии - РИА Новости, 14.09.2023

В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии

Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:00

2023-09-14T09:00

2023-09-14T09:21

наука

наука

университетская наука

россия

навигатор абитуриента

самарский государственный технический университет

самара

бетон

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к удешевлению производства стройматериала и улучшению экологической безопасности в промышленных регионах. Результаты опубликованы в журнале "Строительные материалы".Огенеупорные бетоны чаще всего используются в химической, металлургической и строительной промышленностях для создания печей и конструкций, способных выдерживать температуры до 1500 градусов, рассказали в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ).Чтобы смесь для изготовления стройматериала затвердела, в вяжущее вещество, которое придает раствору пластичность, необходимо добавить отвердитель. Именно от его особенностей и свойств будет зависеть прочность итогового продукта, дополнили в вузе.Специалисты Самарского политеха установили, что в качестве отвердителя можно использовать алюмокальциевый шлам, богатый оксидами кальция и алюминия. Это один из отходов металлургических заводов, поэтому использование данного компонента удешевит производство стройматериала и сможет привести к повышению его прочности, подчеркнули в СамГТУ."Изучение химического состава шлама одного из самарских металлургических заводов показало наличие высокого содержания оксидов кальция (26–28 %) и алюминия (14–20%) в сырье. Именно эти показатели и обеспечивают высокую эффективность отхода в качестве отвердителей", – пояснила доцент кафедры строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов СамГТУ Маргарита Баранова.По ее словам, наибольший рост прочности выявлен в вяжущих составах на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота (обожженный алюмокальциевый шлам). Полученные результаты доказывают конкурентоспособность данной рецептуры, а масштабирование предложенного решения поможет сохранять экологическую безопасность в городах, поблизости от промышленных зон, продолжила специалист."Для Самарского региона, как и для других промышленно развитых территорий, проблема вторичного использования отходов является очень актуальной. Полученные нами стройматериалы показывают, что промотходы следует эффективно использовать, а не направлять для захоронения на полигоны, которые могут представлять опасность для окружающей среды при нарушении техники безопасности", – обратила внимание Баранова.Она добавила, что исследователи проанализировали прочностные свойства жаростойкого бетона из шамота при различном расходе шлама и разной температуре обжига. Это позволило выявить оптимальные параметры для экспериментального производства строительного материала по технологии вуза.А для применения технологии в других регионах необходимо проанализировать состав карбонатного шлама крупных металлургических заводов и разрабатывать рецептуру с учетом результатов анализа, уточнила Баранова.

https://ria.ru/20230905/nauka-1893672570.html

https://ria.ru/20230713/nauka-1883796242.html

https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, самарский государственный технический университет, самара, бетон, строительство