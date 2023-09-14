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В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии - РИА Новости, 14.09.2023
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Наука
 
09:00 14.09.2023 (обновлено: 09:21 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/nauka-1895789610.html
В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии
В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии - РИА Новости, 14.09.2023
В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии
Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:00
2023-09-14T09:21
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
самарский государственный технический университет
самара
бетон
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к удешевлению производства стройматериала и улучшению экологической безопасности в промышленных регионах. Результаты опубликованы в журнале "Строительные материалы".Огенеупорные бетоны чаще всего используются в химической, металлургической и строительной промышленностях для создания печей и конструкций, способных выдерживать температуры до 1500 градусов, рассказали в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ).Чтобы смесь для изготовления стройматериала затвердела, в вяжущее вещество, которое придает раствору пластичность, необходимо добавить отвердитель. Именно от его особенностей и свойств будет зависеть прочность итогового продукта, дополнили в вузе.Специалисты Самарского политеха установили, что в качестве отвердителя можно использовать алюмокальциевый шлам, богатый оксидами кальция и алюминия. Это один из отходов металлургических заводов, поэтому использование данного компонента удешевит производство стройматериала и сможет привести к повышению его прочности, подчеркнули в СамГТУ."Изучение химического состава шлама одного из самарских металлургических заводов показало наличие высокого содержания оксидов кальция (26–28 %) и алюминия (14–20%) в сырье. Именно эти показатели и обеспечивают высокую эффективность отхода в качестве отвердителей", – пояснила доцент кафедры строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов СамГТУ Маргарита Баранова.По ее словам, наибольший рост прочности выявлен в вяжущих составах на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота (обожженный алюмокальциевый шлам). Полученные результаты доказывают конкурентоспособность данной рецептуры, а масштабирование предложенного решения поможет сохранять экологическую безопасность в городах, поблизости от промышленных зон, продолжила специалист."Для Самарского региона, как и для других промышленно развитых территорий, проблема вторичного использования отходов является очень актуальной. Полученные нами стройматериалы показывают, что промотходы следует эффективно использовать, а не направлять для захоронения на полигоны, которые могут представлять опасность для окружающей среды при нарушении техники безопасности", – обратила внимание Баранова.Она добавила, что исследователи проанализировали прочностные свойства жаростойкого бетона из шамота при различном расходе шлама и разной температуре обжига. Это позволило выявить оптимальные параметры для экспериментального производства строительного материала по технологии вуза.А для применения технологии в других регионах необходимо проанализировать состав карбонатного шлама крупных металлургических заводов и разрабатывать рецептуру с учетом результатов анализа, уточнила Баранова.
https://ria.ru/20230905/nauka-1893672570.html
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, самарский государственный технический университет, самара, бетон, строительство
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Самарский государственный технический университет, Самара, Бетон, Строительство

В России смогут создавать жаростойкий бетон из отходов металлургии

© iStock.com / FredFroese Рабочий укладывает бетонные блоки
Рабочий укладывает бетонные блоки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / FredFroese
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к удешевлению производства стройматериала и улучшению экологической безопасности в промышленных регионах. Результаты опубликованы в журнале "Строительные материалы".
Огенеупорные бетоны чаще всего используются в химической, металлургической и строительной промышленностях для создания печей и конструкций, способных выдерживать температуры до 1500 градусов, рассказали в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ).
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Чтобы смесь для изготовления стройматериала затвердела, в вяжущее вещество, которое придает раствору пластичность, необходимо добавить отвердитель. Именно от его особенностей и свойств будет зависеть прочность итогового продукта, дополнили в вузе.
Специалисты Самарского политеха установили, что в качестве отвердителя можно использовать алюмокальциевый шлам, богатый оксидами кальция и алюминия. Это один из отходов металлургических заводов, поэтому использование данного компонента удешевит производство стройматериала и сможет привести к повышению его прочности, подчеркнули в СамГТУ.
«
"Изучение химического состава шлама одного из самарских металлургических заводов показало наличие высокого содержания оксидов кальция (26–28 %) и алюминия (14–20%) в сырье. Именно эти показатели и обеспечивают высокую эффективность отхода в качестве отвердителей", – пояснила доцент кафедры строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов СамГТУ Маргарита Баранова.
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/ Зарина БеркимбаеваДоцент кафедры "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" СамГТУ Маргарита Баранова
Доцент кафедры Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты СамГТУ Маргарита Баранова - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
Доцент кафедры "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" СамГТУ Маргарита Баранова
По ее словам, наибольший рост прочности выявлен в вяжущих составах на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота (обожженный алюмокальциевый шлам). Полученные результаты доказывают конкурентоспособность данной рецептуры, а масштабирование предложенного решения поможет сохранять экологическую безопасность в городах, поблизости от промышленных зон, продолжила специалист.
"Для Самарского региона, как и для других промышленно развитых территорий, проблема вторичного использования отходов является очень актуальной. Полученные нами стройматериалы показывают, что промотходы следует эффективно использовать, а не направлять для захоронения на полигоны, которые могут представлять опасность для окружающей среды при нарушении техники безопасности", – обратила внимание Баранова.
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Она добавила, что исследователи проанализировали прочностные свойства жаростойкого бетона из шамота при различном расходе шлама и разной температуре обжига. Это позволило выявить оптимальные параметры для экспериментального производства строительного материала по технологии вуза.
А для применения технологии в других регионах необходимо проанализировать состав карбонатного шлама крупных металлургических заводов и разрабатывать рецептуру с учетом результатов анализа, уточнила Баранова.
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