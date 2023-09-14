https://ria.ru/20230914/napitok-1896233083.html

СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка

СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка

Конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе. Об заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T02:25

2023-09-14T02:25

2023-09-14T05:24

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе. Об заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки."Если вы живете в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не дает того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине", — написала она.Как отметила журналистка, колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев, из-за антироссийских санкций.По ее словам, поставляемый из Колумбии в Японию кофе стал дороже и хуже на вкус.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230907/kofe-1894773137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, украина, колумбия, россия