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СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка - РИА Новости, 14.09.2023
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02:25 14.09.2023 (обновлено: 05:24 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/napitok-1896233083.html
СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка
СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка
Конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе. Об заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T02:25
2023-09-14T05:24
в мире
япония
украина
колумбия
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе. Об заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки."Если вы живете в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не дает того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине", — написала она.Как отметила журналистка, колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев, из-за антироссийских санкций.По ее словам, поставляемый из Колумбии в Японию кофе стал дороже и хуже на вкус.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, япония, украина, колумбия, россия
В мире, Япония, Украина, Колумбия, Россия
СМИ: конфликт на Украине "испортил" японцам вкус популярного напитка

Asahi Shimbun: японцы стали пить невкусный кофе из-за конфликта на Украине

© Unsplash/Helena LopesКофе
Кофе
© Unsplash/Helena Lopes
Кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе. Об заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки.
«
"Если вы живете в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не дает того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине", — написала она.
Как отметила журналистка, колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев, из-за антироссийских санкций.
По ее словам, поставляемый из Колумбии в Японию кофе стал дороже и хуже на вкус.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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