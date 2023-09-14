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В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы - РИА Новости, 14.09.2023
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18:49 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/mumii-1896393216.html
В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы
В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы - РИА Новости, 14.09.2023
В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы
Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:49
2023-09-14T18:49
космос - риа наука
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перу
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если такие есть. НАСА в четверг обнародовало доклад независимых экспертов, которые два года анализировали имеющиеся у властей США данные о так называемых неопознанных аномальных феноменах (НАФ). Ученые пришли к выводу, что сейчас нет данных, доказывающих внеземное происхождение этих феноменов, но не смогли дать ответ на вопрос об их происхождении. НАСА продолжит изучение НАФ, в ведомстве уже учредили специальную должность. Публикации доклада предшествовало заявление мексиканского журналиста и "уфолога" Хайме Мауссана, который представил в Мексике "мумии двух гуманоидов", что, по его словам, доказывает существование инопланетян. Как рассказал журналист на первом заседании конгресса Мексики по вопросам НЛО, мумии обнаружены в Перу. "Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так - если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там", - сказал на брифинге американский астрофизик, руководитель опубликованного НАСА доклада о природе и изучении НЛО Дэвид Спергел (David Spergel). Как отметил участвовавший в работе над докладом представитель НАСА Дэниел Эванс, "одна из главных задач, которые мы преследуем сегодня, сместить предположения и заговоры в сторону науки и здравомыслия". "Это делается с помощью данных", - подчеркнул он. В августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. Доказательств своих слов он не привел.
https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html
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космос - риа наука, сша, мексика, перу, дэниел эванс, наса
Космос - РИА Наука, США, Мексика, Перу, Дэниел Эванс, НАСА
В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы

В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили поделиться их образцами

Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если такие есть.
НАСА в четверг обнародовало доклад независимых экспертов, которые два года анализировали имеющиеся у властей США данные о так называемых неопознанных аномальных феноменах (НАФ). Ученые пришли к выводу, что сейчас нет данных, доказывающих внеземное происхождение этих феноменов, но не смогли дать ответ на вопрос об их происхождении. НАСА продолжит изучение НАФ, в ведомстве уже учредили специальную должность. Публикации доклада предшествовало заявление мексиканского журналиста и "уфолога" Хайме Мауссана, который представил в Мексике "мумии двух гуманоидов", что, по его словам, доказывает существование инопланетян. Как рассказал журналист на первом заседании конгресса Мексики по вопросам НЛО, мумии обнаружены в Перу.
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
НАСА не нашло данных о внеземном происхождении НЛО
Вчера, 18:29
«
"Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так - если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там", - сказал на брифинге американский астрофизик, руководитель опубликованного НАСА доклада о природе и изучении НЛО Дэвид Спергел (David Spergel).
Как отметил участвовавший в работе над докладом представитель НАСА Дэниел Эванс, "одна из главных задач, которые мы преследуем сегодня, сместить предположения и заговоры в сторону науки и здравомыслия". "Это делается с помощью данных", - подчеркнул он.
В августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. Доказательств своих слов он не привел.
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Директора ЦРУ заподозрили в общении с инопланетянами
1 августа, 17:05
 
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