В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили передать их образцы
В США после заявлений о "мумиях" гуманоидов попросили поделиться их образцами
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении "мумий" гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если такие есть.
НАСА в четверг обнародовало доклад независимых экспертов, которые два года анализировали имеющиеся у властей США данные о так называемых неопознанных аномальных феноменах (НАФ). Ученые пришли к выводу, что сейчас нет данных, доказывающих внеземное происхождение этих феноменов, но не смогли дать ответ на вопрос об их происхождении. НАСА продолжит изучение НАФ, в ведомстве уже учредили специальную должность. Публикации доклада предшествовало заявление мексиканского журналиста и "уфолога" Хайме Мауссана, который представил в Мексике "мумии двух гуманоидов", что, по его словам, доказывает существование инопланетян. Как рассказал журналист на первом заседании конгресса Мексики по вопросам НЛО, мумии обнаружены в Перу.
«
"Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так - если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там", - сказал на брифинге американский астрофизик, руководитель опубликованного НАСА доклада о природе и изучении НЛО Дэвид Спергел (David Spergel).
Как отметил участвовавший в работе над докладом представитель НАСА Дэниел Эванс, "одна из главных задач, которые мы преследуем сегодня, сместить предположения и заговоры в сторону науки и здравомыслия". "Это делается с помощью данных", - подчеркнул он.
В августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. Доказательств своих слов он не привел.