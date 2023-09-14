https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html

Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте

Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте - РИА Новости, 14.09.2023

Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте

Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:12

2023-09-14T16:12

2023-09-14T17:23

крымский мост

марат хуснуллин

россия

республика крым

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале."Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — говорится в публикации.Чиновник отметил, что этот участок открыли с опережением сроков.Вместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил Хуснуллин. Открыть движение полностью планируется к 1 ноября.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.

https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, марат хуснуллин, россия, республика крым