https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте - РИА Новости, 14.09.2023
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте
Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:12
2023-09-14T16:12
2023-09-14T17:23
крымский мост
марат хуснуллин
россия
республика крым
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале."Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — говорится в публикации.Чиновник отметил, что этот участок открыли с опережением сроков.Вместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил Хуснуллин. Открыть движение полностью планируется к 1 ноября.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, марат хуснуллин, россия, республика крым
Крымский мост, Марат Хуснуллин, Россия, Республика Крым
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте
Хуснуллин объявил о запуске движения по поврежденной ранее части Крымского моста
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале
.
"Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что этот участок открыли с опережением сроков.
Вместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил Хуснуллин. Открыть движение полностью планируется к 1 ноября.
Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.
На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.
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