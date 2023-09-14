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Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте - РИА Новости, 14.09.2023
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16:12 14.09.2023 (обновлено: 17:23 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте - РИА Новости, 14.09.2023
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте
Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:12
2023-09-14T17:23
крымский мост
марат хуснуллин
россия
республика крым
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале."Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — говорится в публикации.Чиновник отметил, что этот участок открыли с опережением сроков.Вместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил Хуснуллин. Открыть движение полностью планируется к 1 ноября.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
россия
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крымский мост, марат хуснуллин, россия, республика крым
Крымский мост, Марат Хуснуллин, Россия, Республика Крым
Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте

Хуснуллин объявил о запуске движения по поврежденной ранее части Крымского моста

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramОткрыта для движения автомобилей левая часть Крымского моста
Открыта для движения автомобилей левая часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Открыта для движения автомобилей левая часть Крымского моста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале.
"Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что этот участок открыли с опережением сроков.
Вместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил Хуснуллин. Открыть движение полностью планируется к 1 ноября.
Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.
На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.
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Крымский мостМарат ХуснуллинРоссияРеспублика Крым
 
 
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