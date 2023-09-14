https://ria.ru/20230914/moldaviya-1896350082.html
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну - РИА Новости, 14.09.2023
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:58
2023-09-14T15:58
2023-09-14T15:58
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд. В четверг Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах. "После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы", - написал Додон в своем телеграм-канале. Экс-президент считает это решение правильным, но запоздалым. "В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - отметил Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
https://ria.ru/20230914/denisov-1896319010.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0ce0039151ed0837316dd5c3cfa2daa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну
Экс-президент Молдавии Додон сообщил, что суд разрешил ему покинуть страну
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил
, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд.
В четверг Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах.
Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон
"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы", - написал Додон в своем телеграм-канале.
Экс-президент считает это решение правильным, но запоздалым.
"В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - отметил Додон.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова