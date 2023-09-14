Рейтинг@Mail.ru
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/moldaviya-1896350082.html
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну - РИА Новости, 14.09.2023
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:58
2023-09-14T15:58
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд. В четверг Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах. "После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы", - написал Додон в своем телеграм-канале. Экс-президент считает это решение правильным, но запоздалым. "В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - отметил Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
https://ria.ru/20230914/denisov-1896319010.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0ce0039151ed0837316dd5c3cfa2daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну

Экс-президент Молдавии Додон сообщил, что суд разрешил ему покинуть страну

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд.
В четверг Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон
2 сентября, 13:49
"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы", - написал Додон в своем телеграм-канале.
Экс-президент считает это решение правильным, но запоздалым.
"В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - отметил Додон.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова
Вчера, 14:13
 
В миреМолдавияИгорь ДодонВладимир Плахотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала