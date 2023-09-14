https://ria.ru/20230914/moldaviya-1896350082.html

Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну

Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну - РИА Новости, 14.09.2023

Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:58

2023-09-14T15:58

2023-09-14T15:58

в мире

молдавия

игорь додон

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд. В четверг Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах. "После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы", - написал Додон в своем телеграм-канале. Экс-президент считает это решение правильным, но запоздалым. "В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове", - отметил Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.

https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html

https://ria.ru/20230914/denisov-1896319010.html

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в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк