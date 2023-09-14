https://ria.ru/20230914/mo-1896359833.html
Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России
Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России - РИА Новости, 14.09.2023
Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России
Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил к 4,5 годам колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, обвиняемого в хищении имущества 16 компаний, ранее... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:45
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил к 4,5 годам колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, обвиняемого в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде. “Шмерцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима”, - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, израильтянин в составе организованной группы в 2012-2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. Ущерб составил 98 миллионов рублей. Сначала мужчина отрицал свою вину, однако позднее заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке. Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу. По данным защиты, Шмерц - специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.
https://ria.ru/20230914/otravlenie-1896318150.html
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происшествия, россия, москва, израиль, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Москва, Израиль, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России
Суд приговорил к 4,5 года гражданина Израиля за хищение имущества МО России
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил к 4,5 годам колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, обвиняемого в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.
“Шмерцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима”, - рассказал собеседник агентства.
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По данным следствия, израильтянин в составе организованной группы в 2012-2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи
, Балашихе
, Рязани
и Люберцах
. Ущерб составил 98 миллионов рублей.
Сначала мужчина отрицал свою вину, однако позднее заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.
Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
По данным защиты, Шмерц - специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.
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