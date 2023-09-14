Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 14.09.2023 (обновлено: 15:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html
Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве
Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.09.2023
Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве
Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:15
2023-09-14T15:47
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896252681_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_70f08c00eb79c3862f4e63cdf9292585.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Рассмотрев в судебном заседании &lt;…&gt; уголовное дело в отношении Митволя Олега Львовича, &lt;…&gt; приговорил признать Митволя Олега Львовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество. — Прим. ред.), и назначить наказание: четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима&quot;, — огласил приговор судья Иван Иванов.Митволю изменили меру пресечения на заключение под стражу, которое произвели сразу в зале суда. Кроме того, суд постановил взыскать с Олега Митволя в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта 741 миллион рублей. Еще более 200 миллионов взыщут в пользу краевого транспортного управления.Сторона обвинения просила четыре года и девять месяцев колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат подсудимого просил условный срок.Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время судебного заседания он признал свою вину.Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора и на тот момент председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИЗИС"), задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html
https://ria.ru/20230906/mitvol-1894512755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896252681_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e5ae53d01510b2fb64575a02e8b0c6c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии по делу о крупном мошенничестве

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания суда по делу о хищениях денежных средств
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания суда по делу о хищениях денежных средств - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания суда по делу о хищениях денежных средств
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Рассмотрев в судебном заседании <…> уголовное дело в отношении Митволя Олега Львовича, <…> приговорил признать Митволя Олега Львовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество. — Прим. ред.), и назначить наказание: четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил приговор судья Иван Иванов.

Митволю изменили меру пресечения на заключение под стражу, которое произвели сразу в зале суда.
Кроме того, суд постановил взыскать с Олега Митволя в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта 741 миллион рублей. Еще более 200 миллионов взыщут в пользу краевого транспортного управления.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Вчера, 09:18
Сторона обвинения просила четыре года и девять месяцев колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат подсудимого просил условный срок.
Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время судебного заседания он признал свою вину.
Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора и на тот момент председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИЗИС"), задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.
Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Источник: пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Митволь
6 сентября, 13:43
 
Олег МитвольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала