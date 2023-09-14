Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве
Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии по делу о крупном мошенничестве
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания суда по делу о хищениях денежных средств
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания суда по делу о хищениях денежных средств
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Рассмотрев в судебном заседании <…> уголовное дело в отношении Митволя Олега Львовича, <…> приговорил признать Митволя Олега Львовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество. — Прим. ред.), и назначить наказание: четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил приговор судья Иван Иванов.
Митволю изменили меру пресечения на заключение под стражу, которое произвели сразу в зале суда.
Кроме того, суд постановил взыскать с Олега Митволя в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта 741 миллион рублей. Еще более 200 миллионов взыщут в пользу краевого транспортного управления.
Сторона обвинения просила четыре года и девять месяцев колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат подсудимого просил условный срок.
Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время судебного заседания он признал свою вину.
Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора и на тот момент председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИЗИС"), задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.
Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.