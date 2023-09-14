https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html

Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.09.2023

Суд приговорил Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:15

2023-09-14T13:15

2023-09-14T15:47

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии общего режима обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-главу Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Рассмотрев в судебном заседании <…> уголовное дело в отношении Митволя Олега Львовича, <…> приговорил признать Митволя Олега Львовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество. — Прим. ред.), и назначить наказание: четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил приговор судья Иван Иванов.Митволю изменили меру пресечения на заключение под стражу, которое произвели сразу в зале суда. Кроме того, суд постановил взыскать с Олега Митволя в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта 741 миллион рублей. Еще более 200 миллионов взыщут в пользу краевого транспортного управления.Сторона обвинения просила четыре года и девять месяцев колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат подсудимого просил условный срок.Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время судебного заседания он признал свою вину.Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора и на тот момент председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИЗИС"), задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html

https://ria.ru/20230906/mitvol-1894512755.html

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олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)