https://ria.ru/20230914/mitvol-1896249944.html

Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии

Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии - РИА Новости, 14.09.2023

Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии

Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:27

2023-09-14T09:27

2023-09-14T09:40

происшествия

олег митволь

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить, взяв под стражу в зале суда", - сказал прокурор. В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении мошенничества. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ " Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в Красноярск в СИЗО-1. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html

красноярск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, олег митволь, красноярск