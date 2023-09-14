https://ria.ru/20230914/mitvol-1896249944.html
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии - РИА Новости, 14.09.2023
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии
Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:27
2023-09-14T09:27
2023-09-14T09:40
происшествия
олег митволь
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить, взяв под стражу в зале суда", - сказал прокурор. В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении мошенничества. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ " Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в Красноярск в СИЗО-1. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, олег митволь, красноярск
Происшествия, Олег Митволь, Красноярск
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии
Обвинение запросило для Митволя четыре года и девять месяцев колонии и штраф
КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Сторона обвинения запросила для обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олега Митволя четыре года и девять месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить, взяв под стражу в зале суда", - сказал прокурор.
В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении мошенничества. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ " Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в Красноярск
в СИЗО-1. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.
Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем