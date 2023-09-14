https://ria.ru/20230914/mitvol-1896248966.html

Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем

Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем - РИА Новости, 14.09.2023

Митволь заявил о серьезных проблемах со здоровьем

Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь заявил на суде, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:18

2023-09-14T09:18

2023-09-14T09:44

олег митволь

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь заявил на суде, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания медпомощи в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Вы огласили соответствующие документы из СИЗО-1 и там было написано, что я здоров. Но это было на момент поступления. После этого в СИЗО-1, вследствие неоказания мне медицинской помощи, у меня появилась опухоль в среднестении - семь сантиметров на три. В материалах дела имеется заключение краевой клинической больницы", - сказал Митволь. Он отметил, что должен стоять у онколога и опухоль может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь сказал, что ему требуется комплексное медицинское вмешательство. В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении мошенничества. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в Красноярск в СИЗО-1. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.

https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html

красноярск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег митволь, красноярск