https://ria.ru/20230914/mitvol-1896245155.html
Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину на суде в Красноярске
Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину на суде в Красноярске - РИА Новости, 14.09.2023
Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину на суде в Красноярске
Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:19
2023-09-14T08:19
2023-09-14T11:47
олег митволь
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Да, согласен", — сказал Митволь, отвечая на вопрос судьи Ивана Иванова о том, согласен ли он с предъявленным обвинением.Прокурор попросил суд приговорить подсудимого к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима, штрафу в 400 тысяч рублей и взять его под стражу в зале суда.Максимальное наказание по статье "Мошенничество в особо крупном размере" — десять лет заключения.На заседании Митволь заявил, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания помощи в СИЗО. По его словам, на момент заключения он был здоров, что подтверждают медицинские документы."После этого в СИЗО-1, вследствие неоказания мне медицинской помощи, у меня появилась опухоль в среднестении — семь сантиметров на три. В материалах дела имеется заключение краевой клинической больницы", — сказал экс-чиновник.Он отметил, что должен наблюдаться у онколога, так как опухоль может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь заявил, что ему требуется комплексное медицинское вмешательство.Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора и на тот момент председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.
https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег митволь, красноярск, происшествия
Олег Митволь, Красноярск, Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину на суде в Красноярске
Митволь признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Да, согласен", — сказал Митволь, отвечая на вопрос судьи Ивана Иванова о том, согласен ли он с предъявленным обвинением.
Прокурор попросил суд приговорить подсудимого к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима, штрафу в 400 тысяч рублей и взять его под стражу в зале суда.
Максимальное наказание по статье "Мошенничество в особо крупном размере" — десять лет заключения.
На заседании Митволь заявил, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания помощи в СИЗО. По его словам, на момент заключения он был здоров, что подтверждают медицинские документы.
«
"После этого в СИЗО-1, вследствие неоказания мне медицинской помощи, у меня появилась опухоль в среднестении — семь сантиметров на три. В материалах дела имеется заключение краевой клинической больницы", — сказал экс-чиновник.
Он отметил, что должен наблюдаться у онколога, так как опухоль может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь заявил, что ему требуется комплексное медицинское вмешательство.
Рассмотрение дела о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске
началось сегодня в Железнодорожном районном суде. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Олега Митволя, экс-замглавы Росприроднадзора
и на тот момент председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в СИЗО-1 Красноярска. Затем экс-чиновника перевели под домашний арест.
Также по уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края
Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.
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